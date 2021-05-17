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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem formda hem de zinde kalmak mümkün

İHA

Hem formda hem de zinde kalmak mümkün

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, sağlıklı beslenerek formda kalmanın ve bahar yorgunluğunu üzerinden atmanın mümkün olduğunu söyledi.
Uzun ve soğuk geçen kış günlerinde fazla kiloların koyu renkli, kalın kıyafetlerin altında saklanabildiğini, yaz mevsimini karşılamaya hazırlandığımız şu güzel bahar günlerinde ise incecik kıyafetlerin giyilmeye başlandığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, sağlıklı beslenerek formda kalmanın ve bahar yorgunluğunu üzerimizden atmanın mümkün olduğunu söyledi. Aşırı besin tüketiminden uzak durulmasını tavsiye eden Küçük, "Tabağınıza yeterli miktarda yiyecek koyarak tüketeceğiniz porsiyon miktarına dikkat edin. Öğün atlamamaya dikkat edin. Sağlıklı beslenme için, günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün tüketilmelidir. Öğün atlamamak, hem kan şekerimizin düzende kalmasına, hem de gereksiz atıştırmalarımızın önüne geçecektir. Atlanan öğün, kişinin kan şekeri regülasyonunda düzensizliğe ve çabuk acıkmasına sebep olur. Bunun sonucunda kişi, bir sonraki öğünde daha çok besin tüketir ve böylece vücuduna gereğinden fazla miktarda enerji almış olur. Bu durum, kilo alımlarını beraberinde getirmektedir" diye konuştu.
Tükettiğiniz yağın miktarına ve cinsine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Küçük, "Günlük enerjide yağın katkısı yüzde 2530 arasında olmalıdır. Yani kişinin gereksinimi olan yağ miktarı, kişinin gün içerisinde alması gereken enerji miktarına bağlıdır. Tüketilen yağın ortalama üçte biri doymuş, üçte biri tekli doymamış, kalan üçte biri de çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşmalıdır. Posanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden mümkün olduğunca faydalanılmalıdır. Yeterli posa tüketimini sağlamak için öğünlerinizde mutlaka sebze yemeği ve salata tüketmeye çalışmalı, ekmeğin tam buğdaylı/çavdar/tam tahıllı gibi posa değeri yüksek olanlardan tercih edilmelidir. Gün içerisinde 35 porsiyon meyve tüketimi yakalamalı, haftada mutlaka 13 kez kuru baklagil yemekleri tercih etmelidir. Doygunluk hissi, yemek yendikten 20 dakika sonra hissedilmeye başlanır. Bu yüzden yavaş yemek yemeye özen gösterin. Yemek esnasında lokmalar arasında çatalınızı, kaşığınızı, bıçağınızı masaya bırakın, yemeğinize sık sık ara verin. Lokmalarınızı iyice çiğnemek sindirim sisteminiz için yapacağınız önemli bir eylem olacaktır" dedi.
Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Vücudumuzda hayati öneme sahip olana suyun alınması gereken miktarı kişiye göre değişmektedir. Vücudun alınan her 1 kalori başına 1,5 milimi litre sıvıya gereksinimi vardır. Tüketilen sıvının yüzde 6070’inin su olmasına gayret edin. Enerji içeriğinin yüksek olması sebebiyle kızartılmış şerbetli tatlılardan kaçınıp, sütlü tatlılara yönelmek hem kan şekerimizi daha rahat kontrol altında tutmamıza hem de yüksek enerji almamamıza engel olacaktır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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