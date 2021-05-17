Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

Montreal'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup ile İsrail yanlıları arasında çatışma çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 09.50'de İnegöl ilçesindeki Yenice Mahallesi, Mustafa Bey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli, bir süre içerde dolaştıktan sonra apartman içine bırakılan bisiklete yöneldi. Bisikleti alan şüpheli, daha sonra binerek gitti. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-17 12:52:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.