Bursaspor'da kariyerlerinin en iyi sezonunu geçirdiler



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Geçtiğmiz sezon kendi kabuğuna çekilerek, altyapı ağırlıklı bir kadro ile mücadele veren Bursaspor, her ne kadar Süper Lig hedeflerini erteleme zorunda kalsa da pek çok oyuncu, kariyerlerinin en fazla skora katkı sunduğu dönemi geride bıraktı. 20 yaşındaki santrfor Batuhan Kör, sezon genelindeki 11 golü ve bir asisti ile başarılı bir grafik ortaya koyarken; istikrarlı olarak süre aldığı ilk sezonunda adını duyurdu. Son 3 sezondur A takımda süre almaya başlayan 21 yaşındaki Burak Kapacak da bir önceki sezonu gol atamamasına karşın 8 asist ile tamamlamıştı. Kapacak, geçtiğimiz sezon ise kariyerinin en skorer dönemini yaşayarak; 7´şer gol ve asiste imza attı. Genç oyuncu, 14 gole katkısıyla takımının en skor katkısı sunan ismi oldu.

Altyapıdan yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı camianın içerisinde yer alan 24 yaşındaki orta alan oyuncusu Emirhan Aydoğan da direkt gol katkısını yükseltti. Önceki sezon yalnızca 2 gol katkısı ile oynayan genç oyuncu; geçtiğimiz sezonda ise 7 gol, 4 asist ile kariyerinin en skorer dönemini yaşadı. Ayrıca 18 yaşındaki santrfor Eren Güler de 4 gol kaydederek A takım kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Deneyimli isimler de kariyerlerinin en fazla skor katkısı sunduğu dönemi geride bıraktı. Burak Altıparmak, 2 golünün yanı sıra 9 asistiyle dikkatleri üzerine çekerek 30 yaşında kariyerinin hücumsal anlamda en verimli dönemini geçirdi. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Onur Atasayar, 3 gol ve 5 asistiyle kariyerinin zirvesini yaşadı. 28 yaşındaki savunmacı Cüneyt Köz, 9 sezon sorna ilk kez bir sezonda 2 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-05-17 13:07:21



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