Ölü bulunan paraşütçünün son uçuşunu görüntülemiş



Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Muammer Yolcu'nun (37), son uçuşuna başladığı görüntüler ortaya çıktı. O anları kayda alan Aydın Koçyiğit, "Paraşüt ile uçuş yapmaya çalışıyordu. Ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldük" dedi.

Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan dün paraşütle atlayan Muammer Yolcu, olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Yolcu'yu aramak için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK ve ANDA gibi gönüllü, kurtarma derneklerinden oluşan 500 kişilik ekip, aramakurtarma çalışmasına başladı. Muammer Yolcu'nun aranması çalışmaları, termal dronla da yürütülürken, JAK'a bağlı arama kurtarma köpeği de grupta yer aldı. Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirterek, görgü tanıklarının sağanağın olduğu sırada paraşütün havada döndüğünü gördüğünü dile getirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında yaklaşık 7 saat sonra Yolcu'nun atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi´ne yakın bölgede cansız bedeni bulundu. Muammer Yolcu'nun cesedi, ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

SON ANLARI KAMERADA

Gürle Dağı'ndan atladıktan sonra gözden kaybolan Yolcu'nun son anları, bölge bulunan n Aydın Koçyiğit tarafından görüntülendi. Görüntülerde Yolcu´nun, hava şartlarına bağlı olarak zorlandığı görüldü. Aydın Koçyiğit, arkadaşlarıyla bölgede yürüyüş yaparken görüntüleri çektiğini söyledi. Koçyiğit, "Tesadüfen orada bulunuyordum. Paraşüt ile uçuş yapmaya çalışıyordu. Ben de o esnada videoyu çektim. Videoyu çektikten sonra bölgeden ayrıldık. Daha sonra ölüm haberini aldık ve çok üzüldük" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-05-17 13:37:02



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