Tahsilat servisleri tam zamanlı çalışacak

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İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaşanan yoğunluk nedeniyle İnegöl Belediyesi’nin tüm hizmet noktalarında tahsilat servislerinin 08.0017.00 arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Tam kapanma sonrası tahsilat servislerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle İnegöl Belediyesi bir dizi tedbir aldı. Yoğunluğun pandemi sürecinde oluşturabileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak, tahsilat servislerinde kamu kurumlarında uygulanan 10.0016.00 çalışma saati yerine tam zamanlı çalışma yapılacağı belirtildi.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tamam kapanma sürecinin ardından Belediyemizin tahsilat noktalarında yoğunluk yaşandığı görülmesi üzerine, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına bir dizi tedbirler aldık. Tüm hizmet binalarımızda tahsilat servislerimiz kamu kurumlarının esnek çalışma modeli (10.0016.00) dışında tutularak 08.0017.00 arasında hizmet verecektir.”

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