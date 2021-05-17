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Evde bunalan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı Bursa'da tam kapanmanın son bulması sonucu çarşı pazarda yoğunluk yaşandı

İHA

Evde bunalan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı Bursa'da tam kapanmanın son bulması sonucu çarşı pazarda yoğunluk yaşandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da yaşanan tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.
İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması 17 günlük tam kapanma, bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Vatandaşlar kapanma sürecinin ardından sokakları doldururken, kent genelindeki işlek noktalarda yoğunluk yaşandığı görüldü.
Uzun bir aradan sonra güneşli havayı da fırsat bilen Bursalılar da çarşı, pazar, park ve bahçelere akın ederken, banka, postane gibi kurumların önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bir anda oluşan yoğunluk sebebiyle işlek noktalarda sosyal mesafe ise zaman zaman sıfıra kadar düştü.
Kapanma sürecinin ardından oluşan yoğunluk sebebiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini ve ikazlarını sıklaştırdı. Uzun zamanın ardından dışarıda olmanın güzel olduğunu belirten vatandaşlar, ancak kalabalığın ise korkutucu olduğunu söyledi. Esnaf ile açılmanın kendilerine iyi geldiğini inşallah sağlıklı bir şekilde tüm esnafın iş yapacağı günlerin de yaşanması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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