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Osmangazi Belediyesi’nden İsrail’e kınama Dündar: “Filistinlilere kendi topraklarında sürgün hayatı yaşatılıyor”

İHA

Osmangazi Belediyesi’nden İsrail’e kınama Dündar: “Filistinlilere kendi topraklarında sürgün hayatı yaşatılıyor”

Osmangazi Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında İsrail’in Doğu Kudüs ve Mescidi Aksa’daki saldırıları kınandı.
Doğu Kudüs’ün, İsrail’in işgalci saldırıları ile sarsılmasına sessiz kalmayan Başkan Dündar, işgalci İsrail’i ve buna sessiz kalan ülkeleri kınadı. Filistin’de, İsrail devletinin kurulduğu 1947 yılından bu güne haritanın değiştiğine ve Filistin halkının kendi topraklarında sürgün hayatı yaşamaya itildiğine vurgu yapan Başkan Dündar, “Ne yazık ki çağdaş dünyanın burada yaşananlara insani olarak bakmadığını görüyoruz. Orada bir katliam var. Çağdaş geçinen ülkelerin bu katliamlara rağmen İsrail’in yanında yer aldıklarını görüyoruz” dedi.
Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan Filistin’in Beythanun Belediyesi ile meclis toplantısı öncesi görüştüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Yaptığımız görüşmede ne yazık ki ölü ve yaralı sayılarının her gün artış gösterdiğini öğrendik. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, saldırılarının 8’inci gününde 58’i çocuk, 35’i kadın olmak üzere toplam 198 kişi şehit edildi. İsrail tarafından katledildi. Bin 300’ün üzerinde de yaralı var. Bu bir insanlık meselesi. 1947 yılında Yahudilerin o bölgeye gelmesinden itibaren, harita adım adım değişti. Filistinliler, topraklarından sürüldü. Filistin halkı kendi topraklarında sürgün bırakıldı” diye konuştu.
Saldırıların, ancak İslam dünyasının birlikte hareket etmesiyle durdurulabileceğini ifade eden Başkan Dündar, “Ne yazık ki, Müslüman Arap dünyası da sessizliğini koruyor. Arap ülkelerinin yöneticilerinden ne yazık ki bu güne kadar güçlü bir tepki gelmedi. Bugün İsrail’e karşı en güçlü tepkiyi Türkiye gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, saldırıların başladığı ilk günden itibaren İslam ülkelerinin temsilcileri ile bire bir görüşmeler yaparak, işgalci İsrail’e karşı ortak tepki göstermek için yoğun çaba gösteriyor. İnşallah tüm dünya bu zulmü görür ve durdurulması için gerekli girişimler yapılır. Filistin’deki insan katliamına son verilir” dedi.
Başkan Mustafa Dündar’ın konuşmasının ardından İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan bildiri okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

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