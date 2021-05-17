Mıcıra kapılan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde mıcıra kapılan otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Savaş K. (35) idaresindeki 16 JUP 08 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevreyolu'nda mıcıra kapılınca kontrolden çıkarak aynı yöne seyir halinde olan Nesip B. (30) idaresindeki 16 ACD 666 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlar ağır hasar alırken, 16 ACD 666 plakalı otomobildeki yolcu Bedia B. (51) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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