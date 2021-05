Bursaspor Genel Sekreteri Ersin Toker görevinden istifa etti

Bursaspor’da üst üste istifalar gelmeye başladı. Başkan Erkan Kamat yönetimindeki önemli isimler arasında yer alan Genel Sekreter Ersin Toker, hem mevcut görevinden hem de 5 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul’da Kamat’ın listesinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da üst üste istifa haberleri gelmeye başladı. Mevcut Başkan Erkan Kamat yönetiminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Genel Sekreter Ersin Toker, görevinden istifa ettiğini yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Ersin Toker, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle bilinmesini isterim ki; kulübümüz için şehrimiz adına bir kurtuluş savaşı edası ile bu onurlu göreve inananlarla birlikte talip olduk. İmkansızlıklar ve inançsızlıklarla başlayan, mazbatası dahi teslim edilemeyen, hukuk ve muhasebe birimi lav edilmiş tam bir kaos ortamının hakim olduğu, 9 ay maaşları ödenmemiş personellerimizle, yıllık ücretlerinin %20’si kadarını haftalarca, aylarca yalvararak alabilen kırgın ve güvensiz bir ortamda ekmeğinin mücadelesini veren oyuncularımızla, daha önce Bursaspor camiasında maalesef kurtarıcılık yükü haricinde göreve layık görülmeyen hocamızla, şampiyon apoletli ve Bursaspor’u her mecrada koruyan, kollayan sportif direktörümüzle, yine aynı dönemde hizmet ve katkı sağlamış olan sağlık ekibimizle çıktığımız bu yola tüm inancımız ve hedeflerimizle başımızı, hatta gövdemizi koyduk.”

“Bir takım entrikaları daha fazla hazmedemeyeceğim”

Ersin Toker şöyle devam etti: “Malum yaşanılan pandemi süreci, geriye dönük ve mevcut durumdaki olumsuz mali tablo, iç ve dış işlerimizde yaşanan aksilikler, eleştiriler ve duygusal çöküntüler faaliyetlerimizi, projelerimizi kısa çalışma dönemimizde hayata geçiremememize sebep olmuştur. Bazı spekülatif açıklamalar yapanların büyük Bursasporlu olarak değerlendirilmesine, tertemiz, görevini aşkla yapan insanların töhmet altında bırakılmasına, verilen emeklerin hiçe sayılmasına şahitlik etmekten de üzüntü duyduğumu paylaşmak durumundayım. Bu ortamda, bağış toplama ve harcama yetkisine sahip bir yönetici, daha da önemlisi taraftarı, sevdalısı olarak, yaşanmakta olan güvensizlik ortamı ve iftiraları, ayrıca yıllardır camiada süre gelen bir takım entrikaları daha fazla hazmedemeyeceğimin bilinmesini isterim.”

“Bursaspor’umuzun yanında olmaktan ve hizmet etmekten kaçmadık”

Toker, sözlerine şu cümlelerle devam etti: “Üstlenmiş olduğumuz Hatıran Yeter kombine kartı organizasyonumuza bizlere olan güvenlerinden dolayı katılan gönüllü Bursaspor taraftarlarına, bize bu görevi layık gören kongre üyelerimize, desteklerini esirgemeyen ve bizlere bu imkanı sağlayan, her ziyaretimizde bizlere moral veren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, BTSO başkanımıza ve Bursaspor’un bu hallere düşmesine içtenlikle üzülenlere, yaşanılan gelişmelerden mahcubiyet duyanlara, mevcut şartlar dahilinde görev süremde elimden gelenin en iyisini yaptığımı iletmek ister, şükranlarımı sunarım. Bizler çaresiz ve neredeyse hiç geliri olmayan, müsabakalara dahi katılamayacak durumdaki sevdamız Bursaspor’umuzun yanında olmaktan ve hizmet etmekten kaçmadık, korkmadık ve birçok olumsuzluğa rağmen yılmadık. Fakat tertemiz ve iyi niyetli insanların bu kulüpte ve bu camiada her daim olması ve görev alması gerektiğini kurtuluşunun da böyle mümkün olduğunun bilinmesini isterim.

“Terinin son damlasına kadar savaşan herkese teşekkür ediyorum”

Genç futbolculara övgüler yağdıran Ersin Toker, “Görev halindeki yöneticilere iftira atmanın, üzmenin, töhmet altında bırakmanın Bursaspor’a kötülük olduğunu(!), gönüllü yöneticiler ve bizden sonra görevi üstlenecek olan tertemiz genç kardeşlerimizin fikirlerinin, karşılıksız, menfaatsiz projelerinin ve hayallerinin yok olmasına, Bursaspor’un yalnızlığa sürüklenmesine sebebiyet verdiğinin de unutulmamasına dikkat çekerim. Bu gururlu ve onurlu mücadelemizde birlikte olduğum dava ve yol arkadaşlarıma, varını, yoğunu, emeğini esirgemeden terinin son damlasına kadar savaşan, tüm Türkiye’nin gözü önünde formamızı ve şehrimizi mahcup etmeyen armamızı layıkıyla taşıyan, inanıldığında ve güvenildiğinde neler yapabileceklerini gururla sunan genç oyuncu kardeşlerimize, en az bizler kadar bu mücadelede var olma savaşı veren hocalarımıza ve bizlere bu zor ve duygusal zamanda görev sorumluğu veren başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Kaos ile beslenen güruha hakkımı helal etmiyorum”

Ersin Toker, son olarak da şunları dile getirdi: “Takımımızın inandığında ve birlik olduğunda hedefi doğrultusunda tüm olumsuzluklara rağmen muvaffak olacağına inancım tamdır. En zor zamanında Bursaspor Kulübü’nde üstlendiğim onurlu ve şerefli yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa ediyor, ayrıca 5 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı Sayın Erkan Kamat’ın listesinden çıktığımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bursaspor’umuza en ufak katkı sağlayan herkese ve kulübüme hakkımı helal ediyorum. Fakat hiç bir faydası olmadan acımasızca eleştiren ve sürekli kaos ile beslenen güruha hakkımı helal etmediğimi, kendilerini; Bursaspor için biraz daha yapıcı, kurtarıcı pozisyonlarda görmeyi dilediğimi, artık Bursaspor üzerinden beslenmektense biraz Bursaspor’u beslemelerini temenni ediyorum. Saygılarımla"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.