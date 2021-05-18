Coğrafi işaret tescilli Hasanağa enginarında hasat zamanı



Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi´nde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli enginarın hasadına başlandı. Hasadı bir ay boyunca sürecek olan Hasanağa enginarının tanesi, 8 liradan alıcı buluyor.

Nilüfer Belediyesi´nin 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu´na yaptığı başvuruyla Hasanağa enginarı coğrafi işaret tesciline değer görüldü. Nilüfer´in Hasanağa Mahallesi´ne özgü iklim, toprak, su gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretilen enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından en kaliteli enginarlar arasında gösterildi. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş olan Hasanağa enginarının korunması sağlandı. Bölgede yaşayanların çoğunun geçim kaynağı olan `coğrafi işaret´ tescilli Hasanağa enginarının hasadına başlandı. Hasadı bir ay sürecek olan enginarın tanesi, 8 liradan alıcı buluyor. Hasanağa enginarı hakkında konuşan Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, "Talep çok fazla, Enginarı almak içi şehir dışından mahallemize gelenler var" dedi.

`TALEP ÇOK FAZLA´

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Hasanağa enginarını diğerlerinden farklı kılan özelliklerini şöyle anlattı:

"Nilüfer ilçemizde en iyi şekilde enginar yetişen bölgemiz Hasanağa Mahallesi. Yaklaşık 1500 dönüm enginar ekiliyor. Bunun yaklaşık 800-900 dönümlük kısmı Hasanağa Mahallesi'nde ekiliyor. 2017 yılında Nilüfer Belediyesi patent kuruluna başvuru yaptı. 2020 yılında coğrafi işareti 'Hasanağa enginarı' olarak alındı. Yapılan araştırmalarda buranın iklim yapısı, enginarın iriliği ve tadı farklı özellikler teşkil ettiği için patent verildi. Hak etmese verilmezdi. Geçtiğimiz yıl fiyatlar 4-6 lira arasında değişiyordu. Bu yıl mazot, gübre gibi fiyatlar yüzde 100 arttı. Çiftçimizin beklentisi de bu yüzden yüksek. Genelde buradan İstanbul'a gönderiliyor. Çiftçilerimiz kendileri de enginarı soyup, vakumlayıp isteyenlere satışını yapıyorlar. Talep çok olduğu için kısa sürede satışları yapılıyor. Şehir dışından özellikle Hasanağa enginarı almak için gelenler var. Tadının farklı olduğunu söylüyorlar"

Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan ise, "Hasat daha yeni başladı. Bugün itibari ile ana kafaları kesmeye başladık. Hasanağa Mahallemizde ana geçim kaynağı bu ürün. Hasat başladığında tatlı bir telaş yaşanır. Bu bir ay boyunca devam eder. Tezgahlar kurulur" diye konuştu.

`ENGİNAR İŞÇİLİĞİ ÇOK ZOR´

Çiftçi Ramazan Bayır da "Yılın 8 ayı enginar mahsulüyle uğraşıyoruz. Mahsul bu sene zayıf. Fazla tane yok. İşçiliği de çok zor. Kellelerde birer ikişer tane var. Bu yıl üretim düşük. Verim de az. Fiyatlar düşük olursa zarar edeceğiz gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-05-18 10:32:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.