Yıldırım'dan İsrail'e ortak tepki

Yıldırım Belediye Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti yaptıkları ortak açıklamayla, Filistin topraklarında devam eden İsrail zulmünü kınadı.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına vurgu yapan ortak açıklamada, “Yıldırım Belediye Meclisi’nde grubu bulanan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grupları olarak; İsrail, Filistin'e yerleşti(rildi)ği tarihten bugüne kadar ortaya koyduğu uygulamalar ve işlemeye devam ettiği cinayetlerle, insanlığın tarih boyunca şahit olduğu en büyük felaket tanımını fazlasıyla hak eden, vahşetin, zulmün ve terörün devlete dönüşmüş halidir. İsrail’in Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, bölgeye barış ve huzur getirmeyeceği gibi, istikrardan yoksun olan Ortadoğu’yu kesin ve keskin bir kaosun tam ortasına atmaktadır. Birleşmiş Milletler kararları ile belirlenen Kudüs'ün statüsü değiştirilemez. Mescidi Aksa ilk kıblemiz ve ortak değerimizdir. İnsanlığın bu ortak değerinin Siyonist emeller uğruna bir maceraya alet edilmesine aklıselim hiçbir birey ve hiçbir devlet tarafından onay verilmeyeceği kanaatindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Dünyayı ve tüm insanlığı İsrail barbarlığını durdurmaya davet eden ortak bildiride, “Bugün Filistin sorunu dediğimiz ve gerçekte bir insanlık dramı olan konu, İsrail’in saldırgan tutumunun ve yayılmacı politikasının bir ürünüdür. Filistin sorunu bu politikalar nedeniyle sürekli nüksetmekte ve dünyanın gündeminde kalmaya devam etmektedir. Bu durum Ramazan ayında vahim bir boyut kazanmıştır. İsrail işgal güçleri ve fanatik Yahudiler, Filistin işgalinin yıl dönümünde Mescidi Aksa’ya baskın girişimi bir kez daha göstermiştir ki İsrail hükümeti mukaddesatımıza ve Müslümanların ibadet haklarına saldıracak kadar barbardır, vandaldır, vahşidir. Mescidi Aksa’ya yapılan bu saygısızlık kesif ve kategorik bir düşmanlıktır. Yıldırım Belediye Meclisi ve tüm parti grupları olarak Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya ve yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ve ilan ederiz. Filistinli kardeşlerimize ve inancımızın iffeti Mescidi Aksa'ya yönelik ortaya koyduğu devlet terörü ile insanî, vicdanî ve ahlâkî hiçbir değeri ve kutsalı olmadığını tüm dünyaya gösteren İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Türk milleti hafızasında yıllardır hasretle ve hüzünle taşıdığı Kudüs’ün teslimine göz yummayacak, bu rezalete seyirci kalmayacaktır. Bu zulme karşı Türk milletini ve tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz” denildi.

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