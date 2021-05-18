Bursa Yıldırımspor, finaller için avantajlı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Misli.com 2. Lig´i hedefleyen Bursa Yıldırımspor, Play-Off sürecinde finallere kalabilmek için, kritik mücadeleye çıkacak.
Misli.com 3'üncü Lig´de Play-Off heyecanı, yarın oynanacak Yarı Final mücadeleleri ile devam edecek. Şampiyonluğu kıl payı kaçırmasının ardından, Play-Off yolundan 2'nci Lig´i hedefleyen Bursa Yıldırımspor, sahasında yarın 68 Aksaray Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak. Bursa´da Minareli Çavuş Spor Tesisleri´nde oynanacak olan bu zorlu randevu saat 16.00´da başlayacak.
Karşılaşmayı Antalya bölgesinden üst klasman hakemi Sarper Barış Saka yönetecek. Saka´nın yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Oran.
AVANTAJ BURSA YILDIRIMSPOR´UN
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup´ta sezonu liderin bir puan gerisinde tamamlayan Bursa Yıldırımspor, Play-Off Çeyrek Final turunda 1954 Kelkit Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı maçtan 2-2´lik eşitlikle dönen Bursa ekibi, evinde ise rakibiyle 1-1 berabere kalırken; deplasmanda attığı gol avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı. Yarı Final ilk maçında da deplasmanda Aksaray ekibini Mahmut Güleç´in golüyle 1-0 yenen Bursa temsilcisi, avantajı elinde bulunduruyor.
Bursa´daki zorlu randevuda ev sahibine galibiyet ve beraberlik, finallere katılabilmek için yeterli olacak. Karşılaşmanın 1-0 konuk ekip lehine sonuçlanması halinde maç uzatmaya gidecek. Aksaray ekibinde Ömer Yıldırım son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta görev alamayacak.
DÜZCESPOR´U GERİ DÖNÜŞ İLE ELEDİ
68 Aksaray Belediye Spor ise 4'üncü Grup´ta normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Ligin güçlü ekiplerinden Düzcespor ile Play-Off Çeyrek Final turunda eşleşen Aksaray temsilcisi; sahasında rakibine 2-1´lik skorla yenildi. Ancak rövanş mücadelesinde, önemli bir dönüşe imza atan Aksaray ekibi, Düzcespor´u deplasmanda 3-0´lık net bir skor ile geçerek, Play-Off Yarı Final bileti aldı.
4 TAKIM FİNALLERE GİDECEK
Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) belirlediği statüye göre; 4 grubun yer aldığı Misli.com 3'üncü Lig´de, yarı final mücadelelerinin ardından her gruptan bir takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Toplam 4 takım arasında final müsabakaları; 1'inci Grup ile 2'nci Grup; 3'üncü Grup ile 4'üncü Grup eşleşecek şekilde tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Final müsabakalarının ardından, 2 takım daha TFF 2. Lig´e yükselmeye hak kazanacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-05-18 12:03:34
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