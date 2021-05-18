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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİLDEF’ten İsrail mallarına boykot çağrısı

İHA

BİLDEF’ten İsrail mallarına boykot çağrısı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu, işgalci İsrail’in Mescidi Aksa’ya saldırması ve Gazze’yi bombalaması üzerine İsrail mallarına boykot çağrısı yaptı.
BİLDEF Genel Başkan Ramazan Alp başkanlığında Filistin gündemi ile toplanan yönetim kurulu üyeleri, "Mescidi Aksa bizim ilk kıblemiz, Kudüs ise İslam âleminin beldesidir. Terör Devleri İsrail’i şiddetle lanetliyoruz. Zulm ile âbâd olunmaz. Kutsallarımıza uzanan eller er ya da geç kırılacaktır. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan Rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz" dedi.
İsrail menşeli ürünlere ödenen her kuruşun Filistinli kardeşlerimize ve tüm insanlığa kurşun olarak geri döneceğini belirten Bildef yöneticileri, "Bu vesile ile Müslüman hassasiyetine sahip herkes evine İsrail malları almamalı, iş yerlerinde bu ürünleri bulundurmamalı ve satmamalıdır.Siyonist terör devletinin yıllardır Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulüm ve katliam artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Bizlere düşen insanî bir duruş sergileyerek bu zalimlerin mallarına ambargo uygulayıp, ekonomik bir darbe vurmaktır. BİLDEF olarak biz bütün insanlığa sesleniyoruz! Sadece İsrail mallarını almamak büyük bir eylem ve büyük bir erdemliliktir. Alacağınız her ürünü araştırın, ödediğiniz paralarla Müslüman kardeşlerinize kurşun sıkmayın. İnsanî duruşu olan her kesi işgalci İsrail mallarını boykot etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, "Nazi zulmünden kaçan Yahudiler, aman dileyerek sığındıkları Filistin topraklarına bugün zulüm, acı ve gözyaşı reva görmektedir. Hille ve baskı ile Filistin’i işgal ederek zulüm ve işkence etmektedir. Binlerce yerleşim yeri yok edilmiş, milyonlarca Filistinli katledilmiştir. 5 milyondan fazla Filistinli yerlerinden ve yurtlarından sürülerek mülteci kamplarında zor şartlar da hayat mücadelesi vermek zorunda bırakılmıştır. İnsan hak ve hürriyetlerini tanımayan, uluslararası hukuku çiğneyen, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden katleden, Filistin topraklarını gasp eden, yağmalayan bu cani terör ve işgalci devletinin yaptığı vahşet İnsanlık suçu ve soykırımdır. TBMM başta olmak üzere tüm ülkelerin parlamentolarına sesleniyoruz. İsrail’in yaptığı bu soykırımı tanıyın" ifadelerine yer verildi" denildi.

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