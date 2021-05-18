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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların her besini tüketmesi ailesinin elinde

İHA

Çocukların her besini tüketmesi ailesinin elinde

Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, çocuğun tüm sebze, meyve ve besinlerden tüketmesinin ailesine bağlı olduğunu söyledi.
Çocukların doğdukları ilk günden beri her şeyi en iyi ve doğru tüketmeleri için ailelerin çaba gösterdiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Her şeyin en tazesini, en iyi pişirme yöntemleri ile çocuklarımıza sunmak için çabalıyoruz. Biz bütün bu çabalarımızı yaparken çocuklarımızın istediğimiz kadar besin tüketmediklerinin farkına varıyoruz. İşte bütün olay burada başlıyor aslında. Bizim istediğimiz kadar besin tüketemiyorlar. Çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi öğretirken farklı yöntemlerle işe başlamanın vakti geldi. Hedefimiz, çocuklarımıza yeterli ve dengeli beslenmeyi öğreterek, diğer taraftan da yemek yemeyi sevdirmek olsun” dedi.
İlk olarak çocukların yemek tabaklarından korkmaması gerektiğini ifade eden Ciğerli, “Porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Kendi tabağımıza aldığımız yemek miktarı ile çocuğunuzun tabağındakini eşit ölçüde koyarsanız çocuğunuz yemeğe başlamadan önce olumsuz düşüncelere sahip olacaktır. Bu yüzden miktarları en azdan başlayalım. Çocuklara yemek konusunda baskı yapmayalım. Onlarında besin seçimleri olacaktır fakat bu durumda biz o besinleri neden tüketmemiz gerektiğinden, faydalarından bahsedersek akılda kalıcı bilgilerle yemesi gerektiği bilincine sahip olacaklardır. Çocuklarınıza eğlenceli tabaklar hazırlamalıyız. Beğenmediği bir yemeği değişik sunumlarla çocuğunuza sunarak o besini çok daha eğlenceli bir şekilde yemelerini sağlayabilirsiniz. Çocuklarınıza yemek saatlerini öğretin ve yemek için yeterli zamanı tanıyın. Aile olarak yemek saatleriniz olmalı ve çocuk o saatler dışında ana yemek yenmeyeceğinin farkına varmalıdır. Çocuğunuza yemeğini bitirmesi için acele ettirmeyin, fakat o saatte yemeğini yemediyse de başka bir zaman yemek yiyemeyeceğinin farkına varmalıdır. Çocuklar aileleri taklit ederler. Özellikle okul öncesi çağlardaki çocuklar için ebeveynler, öğretmenleri, akrabaları sürekli gözlem altındalardır. Örneğin ebeveynlerden birisi yemek masasında bir sebzeyi sevmediğini dile getiriyorsa, çocuktan o sebzeyi yemesini lütfen beklemeyin. Bu yüzdendir ki yemek masasında sevmediğimiz besin olsa dahi mutlaka yememiz gerektiğinin çocuğumuz açısından önemli olduğunu bilelim. Ebeveynler olarak örnek olmanız gerektiğini unutmayalım” dedi.
Çocuklarla birlikte alışveriş yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Ciğerli, “Alışveriş yaparken besinleri tanıtalım. Sağlıklı ya da sağlıksız besinlerinin faydalarından bahsederek alışveriş yaparsak çocuklarımızın aklında daha kalıcı olacaktır. Yemekle ödüllendirmeyin veya cezalandırmayın. Ceza ve ödül sistemi çocuklarınızda ileride yeme ve davranış bozukluklarına sebep olacaktır. Çocuğunuzun büyüme ve gelişimi için yemek yemesi gerektiğini bilmesini sağlayalım. Yasak bir besin olmamalı. Eğer çocuklarımızdan herhangi bir besini yasaklarsak o çocuk o besine ulaşmak için farklı yolları deneyecektir. Bu durum daha çok çocukların arzu etmesine sebep olacaktır. Bu sebeple çocuğumuza sağlıksız olduğunu anlatarak o besinin tadına baktırabiliriz fakat sürekli olmamasına dikkat etmeliyiz. Çocuğunuzdan siz mutfakta yemek yaparken yardım isteyin. Çocuğunuzu yemek hazırlama işlemine dahil edin. Kendini hem çok daha mutlu hissedecek hem de kendi yardım ettiği yemeklerden yemek de hoşuna gidecektir. Yemekleri bilgisayar, telefon, oyun eşliğinde tükettirmeyin! Yemek sofralarınızı daha eğlenceli hale siz ebeveynler olarak getirebilirsiniz. Günün olaylarından bahsedelim. Çocuğunuzun okul başarısı, evde geçirilen komik durumlardan, yemek yemeyi zevkli hale getirmek sizin elinizdedir. Emin olun bu şekilde bir yemek aile arasındaki bağlarınızı daha da güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

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