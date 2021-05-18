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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metro ile her gün bir dünya turu

İHA

Metro ile her gün bir dünya turu

Bursa’da pandemi öncesi günlük 400 bine ulaşan yolcu kapasitesi ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan BursaRay, günlük 478 seferde 48 bin 600 kilometre mesafe kat ederek, adeta her gün bir dünya turu atıyor.
Bursa’da 2002 yılında Küçük Sanayi Şehreküstü ve Organize Sanayi Şehreküstü hatları ile toplu taşıma sistemine dahil olan Bursaray, bugün Üniversiteden Kestel’e ve kentin kuzeyinde Emek’e kadar uzanan 39 kilometrelik bir ağa ulaştı. İşletmeye açıldığı ilk yıl günlük 125 bin civarında yolcu taşırken, pandemi öncesinde günlük yolcu kapasitesini 400 bin kişiye kadar ulaştıran Bursaray, Bursa’da toplu ulaşımın adeta bel kemiğini oluşturuyor.
Her gün bir devri alem
Her gün sabah 06.00 ile gece 23.59 arasında Bursalıları evlerine, işlerine ve ailelerine ulaştıran Bursaray, Kestel Üniversite ve Kestel Emek arasında gidiş geliş olmak üzere günde 478 sefer gerçekleştiriyor. Kestel Üniversite arasının 31 kilometre, Kestel Emek arasının 25.7 kilometre olduğunu düşünüldüğünde Bursaray, her gün 48 bin 600 kilometre yol kat ediyor. Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre olduğu göz önüne alındığında Bursaray her gün bir dünya turundan daha fazla yol alıyor.
Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin sürekli artan talebi karşılamak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı Raylı Sistem Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu projesi hızla ilerliyor. Üniversite Arabayatağı arasında 2 dakikalık dizi aralığı için 3 faz şeklinde planlanan çalışmanın birinci fazını oluşturan Arabayağı Paşa Çiftliği arası geçtiğimiz yıl Ekim ayında tamamlanmıştı. Raylı sistemde vatandaşlara zamandan kazandıracak projenin Paşa Çiftliği Küçük Sanayi arasını kapsayan ikinci fazı da 21 Mart’ta tamamlandı. Küçük Sanayi Üniversite arasını kapsayan üçüncü fazın ise Ağustos ayında devreye alınması planlanırken, sadece iki fazın tamamlanmasıyla bile önemli bir kapasite artışı sağlandı. Faz 1 ve Faz 2 devreye alınmadan önce, 07:43 09:00 saatleri arasında, Acemler’den Üniversite istikametine gecikmeli olarak 16 adet sefer yapılırken, bu iki faz devreye alındıktan sonra 07:43 09:00 saatleri arasında Şehreküstü Küçük Sanayi arasında işletilen ek seferlerle Acemler’den Üniversite istikametine 21 sefer yapılmaya başlandı. Böylelikle Acemler’den Üniversite istikametine kapasite artışı yüzde 31 oldu.
Sadece batı yönüne ek sefer sayısı arttırılmasının yanında sabah yoğun saatlerde Küçük Sanayi’den Şehreküstü istikametine de ek sefer konulmuş olacak. Araç sayısı yeterli olduğunda, tarife planı 7,5 dakika değil, 6 dakika olarak işletildiğinde, 07:43 09:00 saatleri arasında, Acemlerden Üniversite istikametine 26 adet sefer gerçekleştirilebilecek. Böylelikle Acemlerden Üniversite istikametine kapasite artışı yüzde 62’yi bulacak. Faz 3 çalışmasının da tamamlanmasıyla birlikte istasyonlarda beklemesi süresi 2 dakika seviyesine inmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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