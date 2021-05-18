Kütüphanelerde saat düzenlemesi

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kademeli normalleşme tedbirleri uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre 17 Mayıs01 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 09.0018.00 saatleri arasında Bursalıların hizmetinde olacak.

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