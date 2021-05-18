Tofaş’tan 5 isme millî davet

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş’ın oyuncuları Berkan Durmaz, Berk Uğurlu ve Muhsin Yaşar ile antrenörler Sedat Özyer ve Murat Hüseyin Yılmaz, A Erkek Milli Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosuna davet edildi.

29 Haziran4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımı’nın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu. 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millîler, Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Millî Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Tofaş'ın oyuncularından Berkan Durmaz, Berk Uğurlu ve Muhsin Yaşar, Başantrenör Orhun Ene tarafından A Millî Takım’ın 29 kişilik aday kadrosuna çağrılırken, yardımcı antrenörlerSedat Özyer ve Murat Hüseyin Yılmaz ise Millî Takım’ın teknik ekibinde yer alacak. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.