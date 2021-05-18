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Frutti Extra Bursaspor’un genç oyuncusu Ömer Can İlyasoğlu’na Milli davet

İHA

Frutti Extra Bursaspor’un genç oyuncusu Ömer Can İlyasoğlu’na Milli davet

Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen başarılı oyuncu Ömer Can İlyasoğlu, A Milli Takım'ın, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.
29 Haziran 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takım’ın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu. 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millîler, Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Millî Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen başarılı oyuncu Ömer Can İlyasoğlu daA Millî Takım'ın,FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Yeşilbeyazlı kulüp, oyuncusuna başarılar diledi.

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