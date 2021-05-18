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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DHA

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı


Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) İSTANBUL-Bursa-İzmir otoyolunda aynı istikamete seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. İki aracın da takla atarak boş araziye savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Karacabey mevkisi 160'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yusuf Karataş yönetimindeki 34 NG 8372 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ufuk Yılmaz yönetimindeki 34 CMZ 571 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde otoyoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezer Sertaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ufuk Yılmaz, Mehmet Yusuf Karataş, Sevgi Yılmaz, Alper Yılmaz ve Alparslan Yılmaz ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yasin KESKİN
2021-05-18 22:20:21

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