Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Mehmet Yusuf K. yönetimindeki 34 NG 8372 plakalı otomobil ile BalıkesirBursa otoyolun 160. kilometresinde önünde aynı yöne doğru seyir halinde bulunan Ufuk Y. idaresindeki 34CMZ 571 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak takla atan Ufuk Y. idaresindeki 34CMZ 571 plakalı araçta yolcu olan Sezer Sertaç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Ufuk Y. , M.Y.K., S.Y, A.Y. ve Alparslan Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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