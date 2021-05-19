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İnegöl'de 10 dakikada 5 fabrikayı kundaklayan şüpheli kameralara yakalandı

DHA

İnegöl'de 10 dakikada 5 fabrikayı kundaklayan şüpheli kameralara yakalandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA, İnegöl Mobilya Sanayi´nde 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. İşyerlerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede kundaklama sonucu çıkartıldığı belirlenen yangınlarla ilgili şüpheli Onur A. (24) gözaltına alındı.
Olay, gece yarısı İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi´nde bulunan mobilya sanayinde meydana geldi. Avarlar Sokak üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kerestelerin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aynı dakikalarda 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
MOBİLYA FABRİKALARINDA HASAR MEYDANA GELDİ
Kerestelerin yanması ve çevrede bulunan diğer kereste istiflerine sıçraması sonucu yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri 5 farklı noktada çıkan yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler çevrede bulunan çok sayıdaki mobilya fabrikalarına sıçramadan kontrol atlına alınırken, yanan fabrikalarda maddi hasar meydana geldi.
23 GÜVELİK KAMERASI İNCELENDİ, 30 DAKİKALIK KOVALAMACAYLA YAKALANDI
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yangınların kundaklama sonucu çıkartılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. 23 farklı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler bir kişinin fabrikaların önünde bulunan keresteleri ateşe vererek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonrası şüphelinin Onur A. olduğunu saptayan polis, harekete geçti. Şüphelinin kaçış güzergahını belirleyerek çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri  yolda yürüyen bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçan kişiyi takip eden polis, bölgeye takviye ekip istedi. Şüpheli, fabrikaların bahçesine girerek izini kaybettirmeye çalışırken, takviye gelen ekiplerle bölge abluka altına alındı. Yaklaşık 30 dakika sonra yangınları çıkarttığı belirlenen Onur A. saklandığı kereste yığınlarının arasında yakalandı. Gözaltına alınan Onur A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yangınlarla ilgili izlenen kamera kayıtlarında bir kişinin bölgede topladığı kağıt ve lastikler yardımıyla keresteleri ateşe verdiği ardından da olay yerinden kaçtığı görülüyor. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-05-19 03:31:18

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