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Dolular fileden döndü Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi Yağan dolu armutlara zarar veremeden filede kaldı

İHA

Dolular fileden döndü Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi Yağan dolu armutlara zarar veremeden filede kaldı

Bursa'da doluya karşı bahçelerine file geren çiftçiler, mahsullerini doludan korudu.
Kestel ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerinde bulunan meyvelere zarar verdi. Bahçelerini doludan korumak için file gören vatandaşların ise bahçeleri doludan zarar görmedi. Filelerin üzerinde biriken dolular üreticiler tarafından görüntülendi. Bahçeleri doludan zarar gören çiftçiler üzülürken, bahçesine file gerenler mahsûllerini korudukları için sevindi. Oldukça maliyetli olan file germe işlemini her üretici yapamıyor.

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