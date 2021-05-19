Davut Gürkan sektör temsilcileriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davut Gürkan sektör temsilcileriyle buluştu

İHA

Davut Gürkan sektör temsilcileriyle buluştu

AK Parti Bursa İl Başkanın Davut Gürkan, Bursa Halı Saha ve Spor Tesisleri İşletmecileri Dernek Başkanı Yüksel Bulut başkanlığında Halı Sahalar, Kafeler, Spor Okulları ve Kıraathane temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanın Davut Gürkan, Bursa Halı Saha ve Spor Tesisleri İşletmecileri Dernek Başkanı Yüksel Bulut başkanlığında sektör temsilcileriyle buluştu. Başkanı Davut Gürkan, halı saha, kafe, spor okulları ve kıraathane temsilcilerinin normalleşme sürecine ilişkin taleplerini dinledi. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla sektör temsilcilerihijyen kurallarına uyarak halı sahalar, kafeler, spor okulları ve kıraathanelerin kontrollü bir şekilde 1 Haziranda açılmasını talep etti. Gerekli kural ve tedbirleri alarak açılma taleplerini ileten Bursa Halı Saha ve Spor tesisleri İşletmecileri Dernek Başkanı Yüksel Bulut; “Halı saha, kafe, spor okulları ve kıraathane temsilcilerimizle İl Başkanımız Davut Gürkan’ı ziyaret ettik. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziranda açılma talebimizi kendisine ilettik. Covid19 hasta sayılarındaki umut veren düşüş ve aşılama işleminin başlaması ile birlikte, önümüze umutla bakmaya başladığımız bu günlerde, alınacak ilk normalleşme kararına dâhil edilme talebimizi Davut Gürkan’a ilettik. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf destek paketinden bizler de yararlanmak istiyoruz. Esnafın taleplerine her zaman önem veren ve öncelik gösteren İl Başkanımız Davut Gürkan’a teşekkür ederiz” dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı toplantıda sektör temsilcilerinin taleplerini tek tek dinledi. Gelen talepleri rapor haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini kaydeden Gürkan, “Pandemi sürecinde hükümetimiz esnafımıza olan desteği sürdürürken bizler de yerelde talep ve önerileri dinledik.Genel Başkan Yardımcımız Efkan Âlâ ve Bursa milletvekilimiz ile esnafın taleplerini görüştüğümüz toplantılar gerçekleştiriyoruz. Esnafımızdan gelen talepleri Cumhurbaşkanımıza rapor haline getirip ileteceğiz. Esnafımızın talepleri çok kıymetli, pandemi sürecinde esnaf ve sanatkârlarımız için çalışmalarımıza ayrı bir önem vererek devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı
YEREL HABERLER Bursaspor, 5 sezon sonra istikrar yakaladı
(Özel) Alkollü sürücü "dur" ihtarına uymadı, otomobili polislerin üzerine sürdü.. "Karım beni böyle görürse boşanır" diyen genç sürücü, "Ben terörist değilim, polisi seviyorum. İstediğiniz cezayı kesin. Özür dilerim, yanlışlıkla oldu" diye konuştu Son anda ölümden kurtulan ve 2 kilometrelik takiple alkollü sürücüyü yakalayan trafik polisleri de, "Bizi öldürüyordun, Bizim de eşimiz, çocuğumuz var" dediler
YEREL HABERLER (Özel) Alkollü sürücü "dur" ihtarına uymadı, ...
Dolular fileden döndü Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi Yağan dolu armutlara zarar veremeden filede kaldı
YEREL HABERLER Dolular fileden döndü Bahçesine gerdiği fileler ...
(Özel) Suça sürüklenen çocuklar için ‘Gençlik Atölyesi’ kuruldu
YEREL HABERLER (Özel) Suça sürüklenen çocuklar için ‘Gençlik ...
(Özel) Eleştirilen doktorun sansür talebi Yargıtay’dan döndü Eleştirilen doktorun o talebi yargıdan döndü Yargı, sansür talebini reddetti Yargıtay’dan ifade özgürlüğü kararı
YEREL HABERLER (Özel) Eleştirilen doktorun sansür talebi ...
İnegöl'de 10 dakikada 5 fabrikayı kundaklayan şüpheli kameralara yakalandı
YEREL HABERLER İnegöl'de 10 dakikada 5 fabrikayı kundaklayan şüpheli ...
5 ayrı yeri yakan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 5 ayrı yeri yakan şahıs yakalandı
5 ayrı yeri yakan şüpheli saniye saniye kamerada
YEREL HABERLER 5 ayrı yeri yakan şüpheli saniye saniye kamerada
Bursa'da 5 ayrı noktada çıkan yangın korkuttu Polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Bursa'da 5 ayrı noktada çıkan yangın korkuttu Polis ...
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil ...
Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Cinoğlu Karacabey Belediyespor’daki hissesini TECO’ya sattı
YEREL HABERLER Cinoğlu Karacabey Belediyespor’daki hissesini TECO’ya ...
Acar: “Geleceğimiz ve güvencemiz gençliğimizdir”
YEREL HABERLER Acar: “Geleceğimiz ve güvencemiz gençliğimizdir”
Frutti Extra Bursaspor’un genç oyuncusu Ömer Can İlyasoğlu’na Milli davet
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor’un genç oyuncusu Ömer Can ...
Tofaş’tan 5 isme millî davet
YEREL HABERLER Tofaş’tan 5 isme millî davet
Orhaneli’nde konforlu ulaşım
YEREL HABERLER Orhaneli’nde konforlu ulaşım
Kurşunlu çileğinde hasat başladı
YEREL HABERLER Kurşunlu çileğinde hasat başladı
Gürsu Belediyesi’nden doğada meclis toplantısı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi’nden doğada meclis toplantısı
Haydi gençler; sizin de dikili bir ağacınız olsun
YEREL HABERLER Haydi gençler; sizin de dikili bir ağacınız olsun
Kütüphanelerde saat düzenlemesi
YEREL HABERLER Kütüphanelerde saat düzenlemesi
Kazada ölen üniversiteli Eda'nın babası: Bir yıldır yaşayan ölü gibiyiz
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli Eda'nın babası: Bir yıldır ...
Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu
Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor Atletizmin kalbi bu salonda atacak Dündar: “Gençlerimiz, başarılarıyla hizmetlerimizi taçlandıracak”
YEREL HABERLER Osmangazi atletizm salonu açılış için gün ...