Davut Gürkan sektör temsilcileriyle buluştu

AK Parti Bursa İl Başkanın Davut Gürkan, Bursa Halı Saha ve Spor Tesisleri İşletmecileri Dernek Başkanı Yüksel Bulut başkanlığında Halı Sahalar, Kafeler, Spor Okulları ve Kıraathane temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanın Davut Gürkan, Bursa Halı Saha ve Spor Tesisleri İşletmecileri Dernek Başkanı Yüksel Bulut başkanlığında sektör temsilcileriyle buluştu. Başkanı Davut Gürkan, halı saha, kafe, spor okulları ve kıraathane temsilcilerinin normalleşme sürecine ilişkin taleplerini dinledi. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla sektör temsilcilerihijyen kurallarına uyarak halı sahalar, kafeler, spor okulları ve kıraathanelerin kontrollü bir şekilde 1 Haziranda açılmasını talep etti. Gerekli kural ve tedbirleri alarak açılma taleplerini ileten Bursa Halı Saha ve Spor tesisleri İşletmecileri Dernek Başkanı Yüksel Bulut; “Halı saha, kafe, spor okulları ve kıraathane temsilcilerimizle İl Başkanımız Davut Gürkan’ı ziyaret ettik. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziranda açılma talebimizi kendisine ilettik. Covid19 hasta sayılarındaki umut veren düşüş ve aşılama işleminin başlaması ile birlikte, önümüze umutla bakmaya başladığımız bu günlerde, alınacak ilk normalleşme kararına dâhil edilme talebimizi Davut Gürkan’a ilettik. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf destek paketinden bizler de yararlanmak istiyoruz. Esnafın taleplerine her zaman önem veren ve öncelik gösteren İl Başkanımız Davut Gürkan’a teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı toplantıda sektör temsilcilerinin taleplerini tek tek dinledi. Gelen talepleri rapor haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini kaydeden Gürkan, “Pandemi sürecinde hükümetimiz esnafımıza olan desteği sürdürürken bizler de yerelde talep ve önerileri dinledik.Genel Başkan Yardımcımız Efkan Âlâ ve Bursa milletvekilimiz ile esnafın taleplerini görüştüğümüz toplantılar gerçekleştiriyoruz. Esnafımızdan gelen talepleri Cumhurbaşkanımıza rapor haline getirip ileteceğiz. Esnafımızın talepleri çok kıymetli, pandemi sürecinde esnaf ve sanatkârlarımız için çalışmalarımıza ayrı bir önem vererek devam ediyoruz” dedi.

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