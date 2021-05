Bursaspor kadro değerini ikiye katladı

Bursasporlu futbolcular bu sezon her ne kadar Süper Lig’e çıkamasa da sergiledikleri performansla değerlerine değer kattılar. 4.2 milyon Euro kadro değeri ile başlayan yeşilbeyazlı ekipte bu rakam şu ânda 8 milyon 230 bin Euro.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da futbolcular değerlerine değer kattılar. Geride kalan sezonun her iki transfer döneminde de tahtayı açamayan ve çoğunluğu genç oyunculardan kurulu kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşilbeyazlıların kadro değeri ise 2’ye katladı. Sezona 4.2 milyon Euro’luk kadro değeri ile başlayan Bursaspor, 1 aylık süreçte bu rakam 3.6 milyon Euro’ya geriledi.

9.1 milyon Euro’yu gördüler

Ancak o süreçten sonra sahada ortaya konulan futbol, sadece Bursa’da değil Türkiye’de de birçok kesimin dikkatini çekmeyi başardı. 20202021 sezonunun ilk yarısı tamamlandığında ise Bursaspor’un kadro değeri 9.1 milyon Euro’yu gördü. Ali Akman ve Recep Aydın’la yollarını ayıran Bursa ekibinin güncel değeri ise 8 milyon 230 bin Euro olarak belirlendi.

1.4 milyon Euro eksilebilir

Bursaspor’da 30 Haziran 2021’de sözleşmesi sona erecek olan İsmail Can Çavuşluk, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Özer Hurmacı, Onur Atasayar ve Ataberk Dadakdeniz’in toplam kadro değerleri ise 1.4 milyon Euro olarak görülüyor. Eğer bu futbolcular yeşilbeyazı formayı giymeye devam etmezse, Bursaspor’un kadro değeri 6 milyon 830 bin Euro’ya gerileyecek.

