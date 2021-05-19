5 ayrı yeri yakan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayiindeki 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastiklerini ateşe vererek yakan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak'ta birbirine yakın 6 farklı alandaki istifli keresteler alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle bir mobilya fabrikasında küçük çapta hasar oluştu. Aynı dakikalarda Mahmudiye Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan lastikler ve sokak başındaki çöpler de ateşe verildi. 5 farklı yerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 5 ayrı yeri yakarken kameraya yakalanan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Onur A. (25) olduğu belirlenen zanlı, 32. Mobilya Sokak'ta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Onur A. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.