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Uludağ'ın zirvesinden dünyaya birlik ve barış mesajı Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs'ı Uludağ'da kutladı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "Dünyada yaşanan zulme dur, barışa selam" diyoruz"

İHA

Uludağ'ın zirvesinden dünyaya birlik ve barış mesajı Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs'ı Uludağ'da kutladı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "Dünyada yaşanan zulme dur, barışa selam" diyoruz"

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Uludağ’ın zirvesinde düzenlenen ‘Gençlik Yürüyüşü’ ile kutladı. 70 farklı ülkeden öğrencinin, ellerinde Türk Bayrağı ve kendi ülke bayraklarını taşıdığı yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü. Gençlerle birlikte yürüyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yürüyüş, 1919’da Özgürlük ve Bağımsızlığa yapılan yürüyüşün bir benzeridir. 70 farklı ülkeden gencimiz, Uludağ’ın zirvesinde dünyaya birlik, kardeşlik ve barış mesajı verdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.
102 yıl önceki özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşü
Bu yıl 19 Mayıs’ı farklı bir etkinlikle kutlayan Osmangazi Belediyesi, Uludağ’da 70 farklı ülkeden gencin katıldığı bir “Gençlik Yürüyüşü” düzenledi. Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, Osmangazi Belediyesi’ne ait otobüslerle Uludağ Sarıalan bölgesindeki toplanma alanına geldi. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş öncesinde konuşan Başkan Mustafa Dündar, Uludağ’ın zirvesinde gerçekleştirdikleri ve 70 farklı ülkeden öğrencinin katıldığı Gençlik Yürüyüşü’nün, 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı ‘Özgürlük’ ve ‘Bağımsızlık’ yürüyüşünün benzeri olduğunu söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru’na binerek Samsun’a doğru yolu çıktığı gün, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolculuğu olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “19 Mayıs 1919’da atılan adımlar, emperyalist zihniyetin bu ülkeden kovulmasının da başlangıcıdır. Bu gün artık, 100 yıl öncesine göre çok daha farklı bir Türkiye var. Nüfusu artmış, ekonomik olarak büyümüş, artık dünya siyasetine yön veren bir Türkiye var. Dünya’da zulme dur diyebilen bir Türkiye var. 102 yıl önceki ruhla, o günün şartlarında yine aynı şekilde tüm dünyada yaşanan zulme dur, barışa selam diyoruz.1919 ruhu ile bugün burada yürüyoruz. Bu ruhla tüm gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.
Misafir öğrenciler zirvede
Yürüyüşe katılan öğrencilerden Rusya vatandaşı Kerem Aşirov, böyle güzel bir etkinliği katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Aşirov, “İlk önce şunu söylemek istiyorum. Atatürk, ulusal değil, uluslararası bir şahsiyet. Onun tüm dünya gençlerine bıraktığı miras, özgürlüktür. Bugün, Osmangazi Belediyesi bizleri buraya getirdi ve şu an biz tüm dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Tüm dünyada farklı milletler arasında bir barış olması lazım, bir özgürlük olması gerekiyor Biz bugün, onun için hepimiz birlikte yürüdük. Bize bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Filistinli Muhammed Arvilli, Kırgızistanlı Hande Sandeva, Ugandalı Adil Umbulya, Tanzanyalı Mesut Süleyman, Kosovalı Sabri Cilavi ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden öğrenciler, yaklaşık iki buçuk kilometrelik parkurun ardından, Uludağ’ın zirvesinde 30 metrelik Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri açtı. Yürüyüşün ardından Kazakistanlı öğrenciler, gitarlarıyla şarkılar çalıp söylerken, Başkan Mustafa Dündar ve diğer öğrenciler çalan müziğe coşkuyla eşlik etti.

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