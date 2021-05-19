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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Başkan Erdem ile geleceği konuştu

İHA

Gençler Başkan Erdem ile geleceği konuştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle buluşarak onların önerilerini, geleceğe dair beklentilerini dinledi.
Nilüferli gençler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda dünyanın, Türkiye’nin ve Nilüfer’in geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Nilüfer Kent Konseyi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Nilüferli gençler Turgay Başkan’la buluşuyor” etkinliği geniş katılımla gerçekleşti.
Çevrimiçi gerçekleşen ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Pınar Vatansever’in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte gençlerle buluşmanın heyecanını yaşayan Başkan Erdem, önce herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Başkan Erdem, “Sizlerden hepimiz çok umutluyuz. Özellikle bu dönemde yaşayan, siz Z kuşağı, bu ülkenin geleceğine yön verecek olan beyinlersiniz. Öncelik bizim için gençlerdir, gençler üzerinden çalışmalar yapacağız dedik. Çünkü onlar bizim geleceğimiz” dedi.
Başkan Erdem daha sonra sözü gençlere verdi. Gençler çevrenin korunması, iklim, kuraklık ve gençlere yönelik projelere ilişkin beklentilerini dile getirdi. Çevrenin korunması adına daha çok çalışma yapılması gerektiğini belirten gençlere katıldığını söyleyen Başkan Erdem, bu alanda toplumsal bir mücadelenin olması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Erdem şöyle devam etti: “Bizim, doğayla iletişimimizi sağlıklı bir şekilde kurmamız gerekiyor. Denizleri, ormanları, çevremizi, doğayı maalesef kirletiyoruz. Bunları yapmaya devam ettiğimiz sürece kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda farkındalık yaşatan çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin de bu alanda bize örnek olması gerekiyor. Suları tasarruflu kullandığımız, atıkları çevreye bırakmadığımız bir sistemi, sizlerle beraber hayata geçirmeliyiz. Bu konuda herkese büyük sorumluluk düşüyor.”
geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar hakkında gelen bir soruyu da yanıtlayan Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin bu alanda Türkiye’de örnek çalışmalar yaptığını belirterek, “Hiçbir atık, geri dönüştürülmeden çöp alanlarına gitmesin istiyoruz” diye konuştu. Gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin taleplerine de değinen Başkan Erdem, sadece kent merkezindeki gençler değil, kırsalda yaşayan gençlere yönelik de sosyal yaşamı kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Görükle’ye Gençlik Merkezi müjdesi
Görükle Mahallesi’ne yakın zamanda bir Gençlik Merkezi kazandıracaklarını da söyleyen Başkan Erdem, Ertuğrul ve Beşevler Mahallesi’nde de iki proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Erdem, “Bu yıl gençlere yönelik Ertuğrul ve Beşevler Mahallesi’nde yapmak istediğimiz projeler var. Gençlerin dinamik yapısını ve fikirlerini ortaya koyacakları atölyelerin de yer alacağı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu alanlarda sizin için aktivite merkezi yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kültürsanat alanında pandemiden dolayı geniş katılımlı etkinlikler düzenleyemediklerini ifade eden Başkan Erdem, “Haziran ayında açık havada Nilüfer Caz Festivali düzenleyeceğiz. Sizler için birçok şey düşünüyoruz ancak bu salgın bizim şanssızlığımız oldu” dedi.
Bazı gençler de Mysia Yolları’nda kamp alanlarının yapılmasını istedi. Bu yönde bir çalışmaları olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mysia Yolları projesine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Başkan Erdem, “Yürüyüş yolları ve bisiklet rotalarının tamamına yakınını bitirdik. Kamp alanlarıyla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Rotalar üzerinde oluşturacağımız alanları, köy kadınları ya da köydeki gençlerle doğa tutkunlarının buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. Bu alanda haziran ayı ile birlikte etkinliklerimiz artacak. Sizin de bu etkinliklerin içinde yer almanız bizi çok mutlu eder. Bu alanda vereceğiniz katkılar bizim için önemli” dedi.

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