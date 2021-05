Nilüfer’de coşkulu bayram

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Nilüfer’de coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi, düzenlediği bisiklet korteji ve caddelerde verilen mini konserlerle kentin dört bir yanında bayram sevinci yaşattı. Çelenk sunma töreninde konuşan Başkan Turgay Erdem de “Gençliğin özgürlük ruhuna, cesaretine, umut ve mücadele gücüne sonsuz güvenimiz var” diyerek gençlere mesaj verdi.

102 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Nilüfer’de her zamanki gibi gurur ve coşkuyla kutlandı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle az katılımlı ve önlemler altında yapılan kutlamalar bütün Nilüfer’e bayram havası yaşattı. Nilüfer’de kutlamalar “19 Mayıs’tan Cumhuriyet’e pedallıyoruz” sloganıyla düzenlenen bisiklet korteji ile başladı. 19 Mayıs Mahallesi’nde toplanan, aralarında genç, yaşlı ve engellilerin de olduğu her kesimden vatandaşın bulunduğu bisiklet kortejinin startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

200’ü aşkın bisiklet tutkunu, 19 Mayıs Mahallesi’nden Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na doğru, marşlar eşliğinde pedal çevirirken, vatandaşlar da balkonlarından, evlerinin önünden alkışlarla ve bayraklarla coşkuya eşlik etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de otobüsle bisiklet kortejine eşlik ederek çevredeki vatandaşların bayramını kutladı. Uğur Mumcu Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ve Ata Bulvarı’ndan geçerek Mudanya Yolu’na çıkan kortej FSM Bulvarı’ndan Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na gelerek turu tamamladı.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda protokolün, bisiklet gönüllülerinin, gençlerin ve vatandaşların katılımı ile çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, CHP Bursa İl Sekreteri Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü de katıldı.

Pandemi kurallarına uygun düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son 2 yıldır bayramları bayram tadında kutlayamamanın hüznünü yaşadıklarını belirtti. Atatürk’ün en büyük eserini emanet ettiği gençlerle ve coşkulu bir kalabalıkla bayram coşkusunu doyasıya yaşamak istediklerini ifade eden Başkan Erdem, şöyle konuştu: “19 Mayıs, aslında bizim hikâyemizin başladığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adımdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basışı Türk kurtuluş mücadelesinin de başlangıcıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgallerine karşılık olarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı o günü, Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. Atatürk gençliğe sonsuz güven duyuyordu. Gençlik kavramı Atatürk için aynı zamanda yenilikçi fikirleri de ifade ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye götürecek şeyin, yenilikçiilerici fikirler olduğunu düşünüyordu. Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nın fiilen başladığı 19 Mayıs’ın gençliğe adanması çok anlamlıdır. Çünkü, gençlik cesarettir, umuttur. Ve bütün devrimler o cesaretin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti işte o cesarete, o ruha emanet edilmiştir.”

Başkan Erdem, Türk gençliğinin emanetine her zaman sahip çıkacağını bildiklerini belirtti ve “Gençliğin özgürlük ruhuna, cesaretine, umut ve mücadele gücüne sonsuz güvenimiz var” dedi. Erdem konuşmasını bütün ulusun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak tamamladı.

Konserlerle bayram coşkusu

Törenin ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda Den Den ve Artı 1 isimli müzik grupları mini bir konser vererek alanda bulunanlar bayram sevinci yaşattı.

Daha sonra iki müzik grubu bayraklarla donatılmış iki ayrı otobüsle Nilüfer’i gezerek kentin caddelerinde vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sevincine eşlik etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de gün boyu otobüsle Nilüfer’i cadde cadde gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Erdem zaman zaman da otobüsten inerek vatandaşların bayram kutlamalarına eşlik etti.

