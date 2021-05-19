Milli mücadelenin 102. yılında Mudanya'da coşkulu kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mudanya’da coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan resmi törenlerin ardından kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndan Mütareke Meydanı’na gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Mudanya Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan Mudanyalılar, bağımsızlık marşlarını hep bir ağızdan söyledi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bugün bizim bağımsızlığımızın ilk adımının atıldığı günün 102. yılı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanı korumak için canlarını gözünü kırpmadan feda eden atalarımız rahat uyusunlar. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet ve onun değerleri sonsuza dek yaşayacaktır. 102 yıl önceki inanç ve kararlılıkla gençliğimiz geleceğine sahip çıkacak.Cumhuriyet şehri Mudanya’da atamızın izinde daha nice bayramları birlikte kutlayacağız” diye konuştu.

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