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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emin Adanur’dan Mustafa Er açıklaması

İHA

Emin Adanur’dan Mustafa Er açıklaması

Bursaspor’da 5 Haziran’da yapılacak kongreye ekibiyle birlikte hazırlanan Emin Adanur, ilk ziyaretini İnegöl Bursaspor Taraftarlar Derneği’ne gerçekleştirdi. Adanur, mevcut Teknik Direktör Mustafa Er’le, göreve geldikleri gibi görüşeceklerini söyledi.
Bursaspor’da yaklaşan Olağan Genel Kurul öncesi yönetime talip olan Emin Adanur, ilk ziyaretini İnegöl Bursasporlu Taraftarlar Derneği’ne gerçekleştirdi. Başkan adayı Hayrettin Gülgüler, yönetim kurulu üyeleri Yalçın Cambaz, Batu Demirtaş, Metin Mustafaoğlu ve Hasan Gürler'le birlikte İnegöl'de coşkuyla karşılanan Adanur, merak edilen soruları yanıtladı.
“Şehrin desteğine ihtiyacımız var”
Sözlerine, “Öncelikli hedefimiz Bursaspor’u ait olduğu yere döndürmek, bunu başarabileceğimize inanıyoruz” diyerek başlayan Emin Adanur, şöyle konuştu: "Plan ve programlarımızı yaptık. Adaylığımızı açıkladığımız ilk gün çalışmalarımıza başladık. Çok güzel gidiyor. Biz Bursaspor’u şehrin kenetlenmesi ile çıkaracağımıza inanıyoruz. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Önceliğimiz sportif başarı. Biz inanıyoruz, şehirde bize inanırsa başaracağız”
Mustafa Er’le görüşeceğiz ama
Teknik Direktör Mustafa Er'le gelen bir soruyu da cevaplayan Adanur, "Mustafa Hoca'yla şuana kadar görüşmedik. Çünkü etik değil. 3 adaylı bir kongre var ortada. Kongreden kazanarak çıkarsak ertesi gün bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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