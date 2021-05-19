Yenişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İlknur C. idaresindeki 16 PAA 009 plakalı araç ile Hamdi S'nin kullandığı16 NTB 03 Plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada ağır yaralanan İlknur C. Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer sürücü ise Yenişehir Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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