Bursa’da 19 Mayıs kutlaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği birbirinden renkli etkinlikler, gece de havai fişek gösterileri ile devam etti.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü başlattığı günün 102’inci yıl dönümü Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin ise kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gölyazı'da tekne turu, Kent Müzesi önündeki halk oyunları, KarateKata, güreş ve mehter gösterileri, 102 motosikletli ve 102 offroad aracının katıldığı kortej, Orhangazi Parkı'ndaki mini spor şenliği ile coşku tüm şehri sararken, kutlamalar Tophane'deki Saat Kulesi önünden yapılan havai fişek gösterisi ile son buldu.

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