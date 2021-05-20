Manava dadanan hırsız kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manava dadanan hırsız kamerada

İHA

Manava dadanan hırsız kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren manava hırsızlar dadandı. 2 gün üst üste meyve çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 15 16 Mayıs 2021 tarihlerinde Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manavda meydana geldi.
Gece saatlerinde manava giren hırsız, 2 gün üst üste meyve çalıp kayıplara karıştılar.
Sabah işyerine gelen manav Gıyasettin Baykal, meyvelerin tezgahlardan azaldığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızı fark eden Baykal, polise haber vererek şikayetçi oldu.
İş Yeri Sahibi Gıyasettin Baykal, "1516 Mayısta işyerimize hırsızlar girmiş. giren kişilerde belli zaten iki gün içerisinde aynı kişi tarafından giriliyor ne ihtiyaçları varsa kendimiz karşılarız gelsin istesinler. bizler zaten veriyoruz herkesin iş yerine girmesinler esnafın hali durumu zaten ortada. gelsinler esnaflar danda istesinler yardımcı oluyorlar zaten" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazaya karışıp 500 metre kaçabilen sürücü, ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Kazaya karışıp 500 metre kaçabilen sürücü, ceza ...
Kendisine bıçak çeken arkadaşına pompalı tüfekle ateş açtı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kendisine bıçak çeken arkadaşına pompalı tüfekle ateş ...
Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
YEREL HABERLER Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
YEREL HABERLER Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup ...
Bursa’da 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Bursa’da 19 Mayıs kutlaması
Bursa'da zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın ...
İnegöl'de meşaleli 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER İnegöl'de meşaleli 19 Mayıs coşkusu
İznik’te iş yeri yangını
YEREL HABERLER İznik’te iş yeri yangını
Yenişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yenişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Emin Adanur’dan Mustafa Er açıklaması
YEREL HABERLER Emin Adanur’dan Mustafa Er açıklaması
Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol ...
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
YEREL HABERLER Bursa’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Milli mücadelenin 102. yılında Mudanya'da coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Milli mücadelenin 102. yılında Mudanya'da coşkulu ...
Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor: 3-2
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - 68 Aksaray Belediye Spor: 3-2
Nilüfer’de coşkulu bayram
YEREL HABERLER Nilüfer’de coşkulu bayram
Gençler Başkan Erdem ile geleceği konuştu
YEREL HABERLER Gençler Başkan Erdem ile geleceği konuştu
Uludağ'ın zirvesinden dünyaya birlik ve barış mesajı Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs'ı Uludağ'da kutladı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "Dünyada yaşanan zulme dur, barışa selam" diyoruz"
YEREL HABERLER Uludağ'ın zirvesinden dünyaya birlik ve barış ...
Yıldırım’da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
YEREL HABERLER Yıldırım’da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
(Düzeltme) Binlerce kişi Filistin için yürüdü
YEREL HABERLER (Düzeltme) Binlerce kişi Filistin için yürüdü
Çatıdaki yangını film gibi izlediler
YEREL HABERLER Çatıdaki yangını film gibi izlediler
Yangın site sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Yangın site sakinlerini sokağa döktü
Binlerce kişi Filistin için yürüdü
YEREL HABERLER Binlerce kişi Filistin için yürüdü
`Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi´ diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER `Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi´ ...