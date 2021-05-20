Manava dadanan hırsız kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren manava hırsızlar dadandı. 2 gün üst üste meyve çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 15 16 Mayıs 2021 tarihlerinde Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manavda meydana geldi.

Gece saatlerinde manava giren hırsız, 2 gün üst üste meyve çalıp kayıplara karıştılar.

Sabah işyerine gelen manav Gıyasettin Baykal, meyvelerin tezgahlardan azaldığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızı fark eden Baykal, polise haber vererek şikayetçi oldu.

İş Yeri Sahibi Gıyasettin Baykal, "1516 Mayısta işyerimize hırsızlar girmiş. giren kişilerde belli zaten iki gün içerisinde aynı kişi tarafından giriliyor ne ihtiyaçları varsa kendimiz karşılarız gelsin istesinler. bizler zaten veriyoruz herkesin iş yerine girmesinler esnafın hali durumu zaten ortada. gelsinler esnaflar danda istesinler yardımcı oluyorlar zaten" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.