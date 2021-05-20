Binlerce domates fidesi toprakla buluşuyor

Gemlik Belediyesi, ata tohumlarından üretilen binlerce domates fidesini Gemliklilere dağıtıyor.

Gemlik Belediyesi yüzlerce yıllık ata tohumlarını üreticinin ardından şimdi de Gemliklilere ile buluşturuyor. Belediyenin kendi imkânları ile ürettiği tamamen organik domatesler, çekirdekleri alındıktan sonra ilçede faaliyet gösteren girişimci kadın derneklerine hediye edilmişti. Buradan artan çekirdekler yeniden ekilerek domates fideleri üretildi. Binlerce fide ise mahalle mahalle ücretsiz olarak dağıtılarak kendi bahçesinde, balkonundaki saksısında tamamen organik domates üretmek ve ata tohumlarını geleceğe taşımak isteyen Gemliklilere ulaştırılıyor.

Kumla köy içinde başlayan domates fidesi dağıtım çalışmaları Kumla’nın tamamı, Haydariye ve Karacaali’de devam etti. Belediye ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde tüm merkez ve çevre mahallelerde dağıtıma devam edileceği belirtildi. Mahalleliler fide dağıtımına yoğun ilgi gösterirken belediye ekipleri Gemliklilerin dağıtım sırasında sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyarıda bulundu. İlk gün toplam 70 bin sayıda domates fidesi Gemlikliler ile buluştu. Çalışma sonunda 220 bin adet fidenin dağıtılması bekleniyor.

Başkan Sertaslan: “Üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz”

Ata tohumlarını geleceğe taşımak için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Geçen yıl ata tohumlarını üreticilerimiz ile paylaşmıştık. Organik tarımın gelişmesi adına önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl tonlarca domates ürettik. Bu domateslerin tohumlarını ayırdıktan sonra kalan kısımları girişimci kadın derneklerimiz ile paylaştık. Onlar da salça haline getirdiler. Derneklerimiz ise mutlu ederek bu salçayı satıp para kazanmak yerine Halk Market’e bağışladılar ve ihtiyaç sahibi Gemliklilerin kullanımına sundular. Şimdi bu tohumları hemşerilerimiz ile buluşturarak isteyen herkesin bahçesinde, balkonunda saksısında ata tohumundan domates üretmesini sağlıyoruz. Ayrıca Kapalı Pazar Yerimizde hizmete başlattığımız Ekolojik Pazar alanında da üreticilerimizin köylerinde kendi ürettiği doğal ürünlerin satışını gerçekleştirmesi için onlara destek oluyoruz. Desteğimiz sürecek. Çiftçimiz, üreticimiz kazanırsa hepimiz kazanırız. Sağlıklı ve organik gıdalara daha kolay ulaşırız.”

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