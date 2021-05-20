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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya caddeleri artık pırıl pırıl

İHA

Mudanya caddeleri artık pırıl pırıl

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tam kapanma döneminde şehrin dört bir yanında başlattığı asfaltlama hamlesi sayesinde Mudanya ilçesinin ana caddeleri artık pırıl pırıl bir görüntüye kavuştu.
Bursa’da hem kent merkezi hem de 17 ilçede mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde şehrin sâhile açılan en önemli kapısı olan ve özellikle yaz aylarında yoğun trafiğin yaşandığı Mudanya ilçesinin ana caddelerini sil baştan yeniledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yaptığı çalışmalar kapsamında Karayolları tarafından BUDO İskelesinden Yıldız Tepe mevkiine kadar olan Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa Caddelerini kapsayan 1250 metrelik güzergâh asfaltlandı.
Bu etabın asfaltlanmasının tamamlanmasının ardından devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Yıldız Tepe’den BUDO iskelesine geliş istikameti olan Değirmendere Caddesi, Aslanbaba Caddesi, İpar Caddesi ve Deniz Caddesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 32 araç ve 42 Büyükşehir Belediyesi personeliyle 1850 metrelik güzergâhta freze ve asfalt kaplama işlemi yapıldı. Ekiplerin gece gündüz demeden mesai harcadığı bölgede, toplam 2800 ton asfalt dökülerek ana caddeler modern görünüme kavuştu. Her iki kurumun toplam 6 caddeyi kapsayan çalışmasında toplam 4600 ton asfalt dökülürken, şerit çizgileri ve yaya geçitlerinin işaret çizgileri de Büyükşehir Belediyesi tarafından çizildi. Bu çalışmalarla Mudanya ilçesi, yaza pırıl pırıl caddelerle girmiş oldu.
Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi yasaklarını her zaman fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Özellikle ulaşım yatırımlarını hayata geçirmek trafiğin sekteye uğraması yüzünden sıkıntılı yatırımlar. Mudanya’da çalışma yaptığı güzergah da ilçenin can damarı olan iki önemli aks. Bu nedenle Karayolları ile iş birliğine gittik ve tam kapanma döneminde gece gündüz çalışılarak çalışmaları tamamladık. Fedakârca çalışan bütün personelimize ve çalışmalar süresince sabır gösteren ilçe halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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