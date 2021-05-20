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Yerli tohumlar fideye dönüştü Dündar: “Fidelerin bir kısmını vatandaşa dağıtılacak”

İHA

Yerli tohumlar fideye dönüştü Dündar: “Fidelerin bir kısmını vatandaşa dağıtılacak”

Osmangazi Belediyesi’nin Ekolojik Yaşam Merkezi’nde kurduğu serada ekilen ‘ata tohumları’ fideye dönüştü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçen yıl hayata geçirilen proje ile üretilebilir, yerli ve milli tohumlardan elde ettikleri fidelerin bir kısmını vatandaşlarla paylaşacaklarını söyledi.
Artan hibrit tohum kullanımı ile birlikteher geçen yıl ülkemizde üretilebilir yerli tohumların kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı millî tohum geliştirme çalışmaları büyük önem taşıyor. İthâl tohumun önüne geçip, yerli ve millî tohumun yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki serada yerli tohumlardan elde edilen fideler yetiştiriliyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘ata tohumu yetiştirme’ projesi ile geleneksel ata tohumlarını yeniden üretip çoğaltarak, sürdürülebilir üretime katkı sağlamak istediklerini söyledi. Geçen yıl başlattıkları projeden çok iyi sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, Türk tarımının yerli ve millî tohum ile güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Dündar, “Ekilen tohumların bir kısmı fide olarak topraktan çıktı. Bu çalışmadaki maksadımız halk tabiriyle tavan arasında kalmış diyebileceğimiz orijinal, ata tohumlarımızı bulup onların kalitesini bozmadan, genetiği ile oynanmadan üretilebilir yerli ve milli tohumlar elde etmek” diye konuştu.
“21 tür ve 100 çeşit ata tohumu ürettik”
Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ata tohumları yetiştirmenin yanı sıra ekolojik hayat ve perma kültür eğitimleri de verdiklerini söyleyen Başkan Dündar; “Salgın nedeniyle 2 yıldır bu eğitimleri gerçekleştiremiyoruz. Ancak, ata tohumlarımızın üretilmesi noktasındaçalışmalarımızı sürdürüyorlar. Şu ana kadar yetiştirdiğimiz ata tohumları 21 tür ve 100 çeşit. Tohumlarımız toprakla buluştu. Fidelerimiz çıkmaya başladı. Ürettiğimiz tohumların bir kısmını Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ekerken, bir kısmına da vatandaşlarımızla paylaşacağız. Dolayısıyla, ata tohumları ile vatandaşlarımıza evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde, domates, biber gibi çeşitli sebzeleri yetiştirme fırsatı sunmuş olacağız. Böylece, ürettiğimiz tohumlarla da, ata tohumlarımızın devamını getirmiş olacağız” diye konuştu.

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