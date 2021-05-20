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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burkay:“İşletmelerimizi hızla ayağa kaldıracak yeni desteklere ihtiyaç var”

İHA

Burkay:“İşletmelerimizi hızla ayağa kaldıracak yeni desteklere ihtiyaç var”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ticarî hayatın normalleşmesine dönük desteklerin kritik olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve nefes kredisi, darboğazdaki işletmelerimize umut aşıladı. Salgın sebebiyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firmalarımıza sunulacak yeni desteklerle işletmelerimizi hızla ayağa kaldırmalıyız. Bu yüzden yeni desteklere ihtiyacımız var” dedi.
BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile bir araya gelerek, sektörün taleplerini aktardı. Toplantının ardından konuşan Başkan Burkay, 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecinin başladığına dikkat çekerek, “Pandeminin yıkıcı etkilerini sürdürdüğü bir dönemde iş dünyası olarak sunduğumuz birçok talep Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla karşılık buldu. Böylesine zor bir süreçte hibe ve nefes kredisi gibi dinamiklerin harekete geçirilmesi KOBİ’lerimiz için büyük önem arz ediyor. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de bütün kaynaklarımız ve imkanlarımızla her zaman olduğu gibi üyelerimize destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Tahkim ve Arabulucuk Merkezi’nin çalışmaları doğrultusunda kira düzenlemesi konusunda yasa taslağı hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na sunduklarını hatırlatan Burkay şöyle devam etti:
“Salgın tedbirleri kapsamında kapanan ve kısıtlı çalışan işletmelerimizin kira ödemeleri konusunda mücbir sebep külfetini taraflar arasına eşit şekilde bölen; kiralayan, kiracı ve devletin aynı oranda pay alacağı bir sistemin bütün taraflar açısından en makul çözüm yöntemi olacağına inanıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız yasa taslağı önerisinin gündeme alınmasını bekliyoruz.”
“Vergi ve prim borçları silinsin”
2020 yılının Mart ayında başlayan ve etkileri halen devam eden COVID19 salgını sebebiyle faaliyetlerini sınırlandıran ya da kapanmak zorunda kalan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getiremediğine işaret eden İbrahim Burkay, “Bu kapsamda talebimiz vergi ve prim borçlarının silinmesidir. Diğer taraftan bankalar ile esnaf kefalet kooperatifleri kredilerinin yeniden yapılandırılması firmalarımıza rahat nefes aldıracaktır. Ciro kaybına göre en az 100 bin TL limitli, düşük faizli ve 1 yıl ödemesiz kredi sunulması da işletmelerimizin içinde bulundukları zorluklardan hızla kurtulmasına olanak sağlayacaktır.” dedi.
Pandeminin yemeiçme başta olmak üzere hizmet sektöründe kapatılan veya faaliyetleri kısıtlanan bütün işletmelerde ağır tahribatlara sebebiyet verdiğini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Öncelikli olarak kafe, restoran işletmelerimizin açık alanda servis yapabilecek şekilde açılması; otel ve düğün salonlarının ise açılma tarihlerinin ilân edilmesi sektörün faaliyetlerinin planlanması açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır. Ayrıca turizm ve seyahat acentelerimiz ile eğitim sektörümüz için de özel desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Firmalarımızın Covid19 tedbirleri kapsamında yeniden faaliyetlerine başlamaları, firmalarımızın mevcut sorunlarının derinleşmesini de engelleyecektir. Bu konunun da hızla çözüme kavuşturulması beklentilerimiz arasında. Bunun yanı sıra Esnaf ve Sanatlar Odası’na bağlı işletmelere sağlanan desteklerin benzer alanlarda faaliyet gösteren ticaret, sanayi odası üyesi firmalarımıza da sağlanması ekonomik ve toplumsal denge açısından önem arz etmektedir.” diye konuştu.
“İlâve desteklerin hayata geçirilmesini bekliyoruz”
BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler de yemeiçme sektörünün pandeminin başından bu yana kapalı olduğuna dikkat çekerek, sektördeki firmaların salgın döneminde en fazla zarara uğrayan kesim olduğunu söyledi. Geride kalan 1,5 yıldan bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki sektör temsilcileriyle firmaların yaşadıkları sorunları, çözüm önerileriyle birlikte BTSO Yönetim Kurulu’na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve hükümete ilettiklerini belirten Güler, “Gerek Odamız, gerekse de çatı kuruluşumuz TOBB, sektörümüz adına her türlü girişimde bulundular. Bu sayede birçok destek paketi hayata geçirildi. Ancak bugüne kadar açıklanan destekler, pandeminin işletmelerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları karşılamaktan uzak kaldı. Bu noktada Başkanımızın da aktardığı ek destek taleplerimizin acil bir şeklide hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

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