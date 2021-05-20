Bursalılara sağanak ikazı

Bursa Valiliği, sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde 21.05.2021 Cuma sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (4080 km/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgârla birlikte kuvvetli (2050 kg/m2) olması beklendiğinden, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ânî sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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