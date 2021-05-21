Bursa'da kuyuya düşen çakalı ekipler kurtardı

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Bursa'nın İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde yaklaşık 12 metre derinlikteki kullanılmayan su kuyusuna düşen çakal İznik Belediyesi İtfaiye ve Veteriner Sağlık İşlerinin ortak operasyonuyla 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldığı kuyudan kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün sonra saat 16.00 saatlerinde Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde tarım arazisinde meydana geldi. Tarla sahibinin 12 metre derinlikteki kullanılmayan su kuyusuna düşmüş olan Çakalı görmesi üzerine İznik İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kuyuda mahsur kalan Çakal'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerinin İznik Belediyesi Veteriner ve Sağlık İşlerine haber verip olay yerine gitmeleri sonucu 2 saatlik çalışmayla tarladaki 12 metrelik su kuyusuna halatlarla inip, iğneyle sakinleştirerek alındı. Gerekli kontroller ve tedavisi yapılan Çakal doğal yaşam alanına bırakıldı.

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