İsrail'e MHP grubundan tepki

Filistin topraklarında devam eden İsrail zulmünü kınayan Yıldırım Belediye Meclisi MHP grubu, Filistinli sivillere hiçbir inancın kabullenmeyeceği baskı, dayatma ve şiddet uygulandığını söyledi.

Yıldırım Belediye Meclisi MHP grubu, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü kınadı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "İsrail, mübarek ramazan ayı boyunca kanlı yüzünü, karanlık yönünü bir kez daha, üstelik pervasızca ve pişkince gösterime çıkarmıştır. İslâm toplumlarının iç çelişkilerinden ve katılaşan ihtilaflarından istifade eden İsrail hükûmeti özellikle Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da terör estirmiştir. Uluslararası toplumun gözü önünde insanlık suçu işlenmektedir. Filistinli sivillere hiçbir inancın kabullenmeyeceği baskı, dayatma ve şiddet uygulanmaktadır. Haremi Şerif’in statüsünü hedef alan, Müslümanların harîmi ismetine kast eden İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylem ve politikaları sabırları, sınırları ve sinirleri aşacak boyuttadır. Filistin Siyonist kuşatma altındadır. İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail’i kınıyor, katlettiği masumlara Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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