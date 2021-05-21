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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine şartsız destek

İHA

Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine şartsız destek

Karacabey İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Kahraman ve merkez çalışanları, ‘Aile Haftası’ nedeniyle Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Merkez Müdürü Kahraman çalışmalar hakkında Özkan’a bilgi verirken, iki kurum arasındaki olumlu diyalog ile ilçe genelinde başarılı çalışmalar yürüttüklerine vurgu yaptı.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kahraman, sosyal ve ekonomik desteklerin yanı sıra evde bakım ücretleri, devletin bu tarz ailelere sağladığı olanaklar, aile danışmanlığı, yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahibi diğer bireylere yardım ve bakım hizmetleri ile çocuklarla ilgili her alanda sahada olduklarını ifade etti.

"Birçok alanda hizmet veriyoruz"
Kahraman yaptığı konuşmada, “Biz Aile Bakanlığımız ile birçok alanda hizmet veriyoruz. Öncelikli alanımız çocuk hizmetleri. Çocuklarımızla ilgili bir ihmal, istismar olduğunda biz Aile Bakanlığı dahilinde direkt sürecin içerisine giriyoruz. Hiçbir çocuğun ihmal edilmesini, istismar edilmesini istemiyoruz. Ülkenin hiçbir yerinde olduğu gibi Karacabey’de de istemiyoruz. Bazı çocuklarımızdan anne veya babasından biri vefat etmiş olabiliyor veya aile içi birtakım sıkıntılar çocuğa yansıyabiliyor. Bu çocuklarımızın örselenmemesi adına Aile Bakanlığımızın ekonomik, hukuki veya gerektiğinde psikolojik desteğimizi onlara sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımız için de hizmetlerimiz var. Bazı vatandaşlarımız barınma imkânlarını sağlayamıyor, hayatta tek kalmış olabiliyor. Huzurevi veya engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili hizmet ve imkanlarımızı bu durumda hayata geçiriyoruz” dedi.

"Birlikte büyük bir aileyiz"
Kahraman ayrıca, engelli aile bireyine bakan ailelere bakım ücreti verdiklerini ve bunun yanında da destek alan ailelerin diğer sorunlarıyla da ilgilendiklerinin altını çizdi. Kahraman ayrıca “Problemleriyle onlara da psikolojik destek anlamında da çalışıyoruz. Çünkü engelli bir bireyle aynı evde yaşamak kolay değil. Arkadaşlarımız aileye bu konuda da psikolojik destek veriyor ve hizmet alan aileleri sürekli takip ediyor, diyalog halinde kalıyor. Aslında birlikte büyük bir aile oluyoruz. Bu şekilde inşallah hizmetlerimizi Karacabey’de daha da güçlendirerek, kimseyi mağdur bırakmadan çalışmalarımızı geliştireceğiz. Ayrıca belediyemizle de dirsek temasımız var. Belediye ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Biz, belediyenin destekleyebileceği durumlarda Karacabey Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçerek hizmetin tamamlanmasını sağladığımız gibi belediye tarafından de bize bildirilen durumlarda, gereken çalışmayı kısa sürede gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan’dan iş birliği ve koordinasyon vurgusu
Başkan Özkan da yaptığı açıklamada, “Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Karacabey’e kazandırılması noktasında gayretlerimiz olmuştu. Sonrasında yer tahsisinde de yardımcı olmuştuk. Çok olumlu bir hizmet. Biz, Osman Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Karacabey Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Sahadaki ekiplerimiz vasıtasıyla bize ulaşan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, Osman Bey ve ekibiyle paylaşıyoruz, onlar da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra desteklerini iletiyor. Şimdiye kadar çok olumlu gelişmeler oldu. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdiler. Kurumların amacı, buradaki vatandaşlarımıza hizmeti sunmak. İş birliği ve koordinasyon olduğu zaman, bu hizmetin kalitesi de mutlaka yükselecek. Birbirimizden haberimiz olacak. Sizlerle bu uyumu en üst düzeyde sağladığımızı düşünüyoruz. Gerçekten size ve mesai arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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