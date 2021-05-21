Bursaspor'un 'milli alt yapı' gururu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Türk futbolunda altyapının lokomotif kulüplerinden biri olan Bursaspor Kulübü, yetiştirdiği değerleri futbol vitrinine sunuyor.
Türkiye´yi yurt dışında temsil eden yetenekleri de çıkaran Vakıfköy altyapısıyla, bu sezon ligde de genç oyuncu ağırlıklı mücadele veren Bursaspor, aynı zamanda Milli gurur da yaşıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu´nda yer alan güncel kadrosunda 32 oyuncuyu barındıran Bursa kulübünde, bu oyuncuların 26´sının direkt olarak altyapıdan yetişen isimler olması dikkat çekti. Potansiyel vaat eden bu isimlerden 21´i ise, milli takımların çeşitli alt yaş gruplarında forma giyerek, takımına gurur sağladı. Bazı oyuncular, genç yaşlarına karşın oynadıkları maç sayılarıyla öne çıktı.
Bursaspor´un, alt yaş gruplarında en fazla milli formayı terleten ismi Furkan Emre Ünver oldu. 24 yaşındaki oyuncu; U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında toplamda 47 kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezon sergilediği çıkış ile ön plandaki 23 yaşındaki Emirhan Aydoğan da; aynı yaş gruplarında toplamda 42 kez ay yıldızlı forma ile sahaya çıktı. Bu isimleri henüz 18 yaşında olmasına karşın U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında toplam 37 maça çıkan Tuğbey Akgün takip etti.
Gösterdiği performans ile kısa sürede, yurt dışı ekiplerinin de ilgisini çeken 20 yaşındaki İsmail Çokçalış da, ay yıldızlı formayı 7 farklı kulvarda terletti. Çokçalış; sırasıyla U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21 ve Futsal U-19 milli takımlarında toplamda 15 kez sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun son ikinci yarısında attığı gollerle adından söz ettiren santrfor Eren Güler de, henüz 18 yaşında olmasına karşın; U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 17 kez süre aldı.
Bursaspor´un bir diğer genç santrforu 19 yaşındaki Berat Altındiş de, U-18 ve Futsal U-19 milli takımlarında 18 kez forma giydi. Bursaspor´un geçtiğimiz sezon en golcü ismi olan 20 yaşındaki Batuhan Kör´ün ise, U-21 milli takımında yalnızca bir kez ay yıldızlı formayı giymesi dikkat çekti, fakat genç oyuncu geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımı´na davet edildi. 18 yaşındaki Zeynullah Türkay´ın da; U-14, U-15, U-17, Futsal U-19 milli takımlarında 17 kez forma giymesi öne çıktı.
İşte Bursaspor´un altyapı oyuncularının milli kariyeri;
Furkan Emre Ünver (24): U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında 47 kez forma giydi.
Emirhan Aydoğan (23): U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarında 42 kez forma giydi.
Tuğbey Akgün (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 37 kez forma giydi.
Berat Altındiş (19): U-18 ve Futsal U-19 milli takımlarında 18 kez forma giydi.
Eren Güler (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 17 kez forma giydi.
Ataberk Dadakdeniz (21): U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında 17 kez forma giydi.
Zeynullah Türkay (18): U-14, U-15, U-17 ve Futsal U-19 milli takımlarında 17 kez forma giydi.
İsmail Çokçalış (20): U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21 ve Fursal U-19 milli takımlarında 15 kez forma giydi.
Ertuğrul Kurtuluş (18): U-17 ve U-18 milli takımlarında 14 kez forma giydi.
Burak Kapacak (21): U-17, U-18, U-19 ve U-21 milli takımlarında 14 kez forma giydi.
Ramazan Keskin (22): U-17 ve U-19 milli takımlarında 13 kez forma giydi.
Çağatay Yılmaz (21): U-15, U-16, U-18 ve U-19 milli takımlarında 12 kez forma giydi.
Ozan İsmail Koç (20): U-16, U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında 12 kez forma giydi.
Abdullah Tazgel (18): U-15, U-16 ve U-17 milli takımlarında 11 kez forma giydi.
Canberk Yurdakul (20): U-15, U-18 ve U-19 milli takımlarında 8 kez forma giydi.
Kerem Kök (17): U-15 milli takımında 8 kez forma giydi.
Ömer Turan Görgüç (18): U-17 milli takımında 7 kez forma giydi.
Hasan Basri Ünal (18): U-14 milli takımında 4 kez forma giydi.
Abdulkadir Gül (19): Futsal U-19 milli takımında 2 kez forma giydi.
Batuhan Kör (20): U-21 milli takımında 1 kez forma giydi. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-05-21 11:12:57
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