Bursa'da 5 yılda 70 bin çalışan belgelendirildi Nitelikli istihdama BTSO MESYEB dopingi

Türkiye’de istikrarlı büyüme ve ekonomik kalkınmanın anahtarı olan nitelikli istihdam güçlenmeye devam ederken, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi bu yolculukta önemli katkı sağlıyor. 11 ayrı sektör 84 meslekte mesleki yeterlilik belgelendirme ve sınav hizmeti veren merkezin son 5 yılda mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptığı çalışan sayısı 70 bini aştı.

Bursa iş dünyasına yönelik üretim, sanayi, istihdam ve ihracata dönük projelerin merkezi BTSO’nun Bursa’ya kazandırdığı MESYEB’de çalışmalar pandemi döneminde devam ediyor. Mesleki yeterlilik konusunda Türkiye’deki oda ve borsalara model olan BTSO MESYEB, sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verirken, bu noktada önemli bir katkı sağlıyor. İş dünyasının talepleri doğrultusunda farklı sektörlerde ve mesleklerde faaliyet gösteren MESYEB, yetkili olduğu mesleklerin sayısını her geçen gün artırıyor.

16 yeni meslek için başvuru

Merkez, otomotiv, metal, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimyaplastik, lojistik, elektrikelektronik ve kişisel hizmetler sektörlerinde toplam 84 meslekteki sınav ve belgelendirme yetkisine sahip. BTSO MESYEB, maden sektörü başta olmak üzere 16 yeni meslekte yetkilendirme için kapsam genişletme başvurusu da yaptı. Süreç tamamlandığında merkez, toplam 100 meslekte mesleki yeterlilik belgesi verebilme yetkisine ulaşacak.

nitelikli istihdama BTSO MESYEB dopingi

Mesleki Yeterlilik Kurulu verilerine göre, şimdiye kadar 1 milyon 442 bini tehlikeli ve çok tehlikeli statüdeki işlerde olmak üzere 1 milyon 647 bin çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. BTSO MESYEB de mesleklerin niteliğinin güçlenmesi gösterdiği başarılı performansla önemli bir katkı sağladı. Nitelikli iş gücünün uluslararası rekabette en önemli güç olduğu günümüzde BTSO MESYEB, Mayıs 2016’dan bu yana 70 bini aşkın çalışanı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapmayı başardı. En fazla belgelendirme yapılan sektörler metal, kaynakçılık ve otomotiv sektörü olurken, bu sektörleri inşaat, tekstil, plastik, enerji, lojistik, kişisel hizmetler ve elektrik elektronik takip etti. Ayrıca MESYEB, AB Projesi olan Mahir Eller projesi kapsamında 2 bin 600 kişilik göçmenin de belgelendirilmesini sağladı.

“Nitelikli istihdam en büyük gücümüz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, istikrarlı büyüme ve ekonomik kalkınmanın merkezinde nitelikli insan gücünün olduğunu belirterek, BTSO olarak insana yatırım odaklı projelere ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Türkiye’nin sahip olduğu nitelikli iş gücünün, özel sektörün küresel arenadaki en büyük kozu olduğunu ifade eden Burkay, BTSO MESYEB’in sadece Bursa için değil, Türkiye için de rol model olmayı başardığını ifade etti. Başkan Burkay, “Çalışanlarımızın becerilerini artıran ve uzmanlıklarını belgelendiren, firmalarımızın küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olma hedeflerini destekleyen BTSO MESYEB, hizmetlerini kısa süre içerisinde Türkiye’nin dört bir yanına taşıdı. Merkezimiz, mesleki yeterlilik belgesinin zorunluluk kazandığı alanların yanı sıra çalışanlarıyla birlikte yeni standartlara hazırlanan sektörler ve firmalar için de önemli fırsatlar barındırıyor. Hem çalışanlarımızın niteliğini geliştiren hem de iş sağlığı ve güvenliği konusunda sağlam zeminler oluşturmayı hedeflediğimiz BTSO MESYEB’de, tüm çalışanlarımızı ve işletmelerimizi sunmuş olduğumuz hizmetlerden yararlanmaya davet ediyorum.” dedi.

Asansör test merkezi yurt dışına bağımlılığı azaltıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde MESYEB bünyesinde Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edildiği ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’ de yer alıyor. Test merkezi ile asansör alanında yurt dışında yapılan testlerin 3’te 1’i maliyetle Türkiye’de daha kapsamlı ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Test ve muayene merkezimizde, ülkemizde üretilen ve ithal edilen asansör güvenlik aksamlarından fren sistemi, hız regülatörü ve tamponların testlerine başlanmıştır.

BTSO MESYEB’in çalışmaları ve hizmet verdiği alanlara ilişkin detaylı bilgilere btsomesyeb.com.tr uzantılı internet sitesinden de ulaşılabiliyor.

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