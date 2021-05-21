Bursa’da Vakıfköy Parkı’nın adı Filistinli Bera’nın adını aldı Bakan Kurum, Bursa’nın yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkarttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa’da açılışına katıldığı Vakıfköy Parkı’na 10 yaşındaki Filistinli Bera’nın adı verildi. Bakan Kurum, Bursa’nın 1 buçuk milyon metrekare hedefini de 3 milyona çıkarttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Vakıf Mahallesi’ne yaptırılan 253 bin metrekare alan üzerindeki parkın yatırım bedeli 53 milyon lira olurken, boks ve güreş salonlarından sporcu misafirhanesine, iki futbol sahasından seyircili sahaya, göletlerden kafelere, lunaparktan piknik alanlarına kadar bir alan yer alıyor. Vakıfköy Bera Parkı’nın açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve protokolün katılımları ile gerçekleştirildi.

"Osmanlı mirası yetim coğrafyalarımızı, gönül coğrafyalarımızı, Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağız" diyen Bakan Kurum, bu zulmün hesabının yarına kalsa da zalimlerin yanlarına asla kalmayacağını ve Türkiye’nin Aksa nöbetinin sonsuza dek devam edeceğini söyledi.

Bursa’nın şehircilik kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan yeşili daha da artıracak, özellikle salgın döneminde vatandaşları en çok ihtiyaç duyduğu bu muazzam yeşil alanın açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Bursalı vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri yeni bir hayat alanını daha Bursa’mıza kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de 1.5 milyon metrekare yeşil alan hedefini çok iyi biliyor ve bu çabayı destekliyoruz. Ancak biz bu hedefi 3 milyona çıkartıyoruz. Bursa'ya da bu yakışır. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu parkın bir kısmı buradan geçen derenin ıslah edilmesi sonucu elde edilen arazi üzerine yapıldı. Bu anlamda bölgede oluşması muhtemel çevre kirliliğinin, çarpık kentleşmenin ve kamu kaynaklarının israfının da önüne geçmiş olduk. Ben şehrimizin çehresini değiştirecek bu parkın yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize ve ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu alana baktığımda 20 yıllık AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetini görüyorum. Kendilerince bize bugün çeşitli vesilelerle çevrecilik ve doğa hassasiyeti dersi verenlere şunları söylemek istiyorum. Bakın AK Parti iktidarları öncesinde yani 2000 yılında Türkiye’de millet bahçesi yoktu. Bugün, 57 tanesini hizmete açtık, kalan 264 tanesi için de Bakanlığımız, belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul’umuzda yaklaşık 6 milyon, Başkentimiz Ankara’da ise toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Yine 2000 yılında Türkiye’de, şehirlerimizin atık suyu dahi arıtılamıyordu. Denizlerimiz, derelerimiz; pislikten, kokudan geçilmiyordu. Biz 2000 yılında 145 olan atıksu arıtma tesisi sayısını 8 kat artırarak 1170’e çıkardık. Yüzde 35 olan atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunu ise bugün hamdolsun yüzde 90’lara çıkardık. 2000 yılında bu ülkede düzenli çöp depolaması yoktu. Vahşi depolama ve çöp dağları vardı. Bugün bu ülkede bırakın düzenli depolamayı artık sıfır atığı konuşuyoruz. Sıfır Atık Projesi ile 90 bin kurum/kuruluş binamızda, uygulamaya geçtik. Yine Sıfır Atık Projesiyle sadece 3 yılda, 315 milyon kilowat/saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağaç kurtardık. Bitti mi, bitmedi. Geçmişte bakımsızlıktan harap olmuş doğal alanlarımızı biz koruduk. Sadece korumakla kalmadık, korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü yüzde 5’ten yüzde 11’e biz çıkardık. Son 20 yılda İstanbul’un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına aldık. Bizden önce iklim değişikliğiyle mücadele gündemlerinde bile yoktu. Yılda birkaç konferans, birkaç seminer, birkaç eylem yaparak vicdanlarını rahatlatıyorlardı. Bugün 7 bölge 81 ilimizde iklim değişikliyle mücadele eylemlerimiz titizlikle uygulanıyor. Yine bunların döneminde; altyapı, kanalizasyon ve içme suyu namına hiçbir şey yoktu. İller Bankamızla, 2000 yılından bugüne, son 20 yılda tam 84 milyar lira değerinde 100 bin projeyi başlattık ve alnımızın akıyla tamamladık. Milletimizin daha temiz şehirlerde hayat sürmeleri ve çevremizin her türlü zararlı maddeden arındırılması en büyük hedefimiz. Bu anlamda; atık yönetiminde adeta devrim niteliğinde adımlar attık, yeni çözümler getirdik. Ülkemize giren ithal atıkların kotasını yüzde 50’ye düşürdük. Burada, geri dönüşüm tesislerimizin nitelikli hammadde ihtiyacını iç piyasadan karşılamasının önünü açtık. Bu sayede, ekonomimize milyarlarca lira katkı sağlamış olacağız. Tabi bununla da kalmadık. 2021 yılının hemen başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Ticaret Bakanlığımızla birlikte; plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj atıklarının ithalatını da tamamen durdurduk. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada son derece titiz ve kararlıyız. Bu güzelim topraklarımızı, havamızı, suyumuzu koruduk, koruyacağız. Bu yoldan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız bu ülkeyi, yine onlara yemyeşil bir şekilde devredeceğiz."

Filistin’de 10 yaşındaki Bera isimli çocuğun kendisine uzatılan mikrofonlara “Neden çocukları öldürüyorsunuz” haykırışıyla hem Filistin’in sesi hem de yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırdığını ifade eden Bakan Kurum, "Gelin bu haykırışı unutturmamak adına açılışını yaptığımız bu parkın adını Vakıfköy Bera Kent Parkı yapalım. Vakıfköy Bera Kent Parkımız hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bakanım yine bugün nasip olursa yağmura rağmen havaya rağmen öğleden sonra Bursa'nın yıllardır konuştuğu ama maalesef sit alanı olması ve benzeri engellerden dolayı hayata geçiremediği 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi'nin de bugün ilk fidan dikim törenini yapıyoruz ve temelini atıp startını veriyoruz. Bir yıl içerisinde de hem bir tarafı Osmangazi bir tarafı Yıldırım olmak üzere Bursalı hemşehrilerimize kazandıracağız. Şehrin Batı bölgesinde devam eden onlarca projeler var. En ücra köşelere sizin İller Bankası ve Avrupa yatırım bankası marifetiyle verdiğiniz desteklerle bu altyapıları Allah'a hamdolsun hayata geçiriyoruz. 70 yıldır 80 yıldır içme suyu olmayan köylerimize kırsal mahallelerimizde bu sayede içme suyuna kavuşuyor. Tabii Bakanım sizin verdiğiniz bu desteklerle tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırıyoruz Osmanlı'nın çınarı Bursa dedik ve hanlar bölgesinde yine Osmangazi Belediyemiz marifetiyle surların altında Üftade’de yakında başlayacak olan dönüşüm çalışmaları bunların birer örneği” diye konuştu.

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