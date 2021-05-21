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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu gazete sahiplerinin BİK temsilcilerine güvenoyu

İHA

Anadolu gazete sahiplerinin BİK temsilcilerine güvenoyu

Basın İlan Kurumunun (BİK) Genel Kurulu’na katılacak olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi, Ankara’da gerçekleştirildi. Seçime katılan tüm delegelerin oylarını alan Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan seçimi kazanarak, BİK Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi.
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinin son fıkrasına istinaden Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak 3 temsilcisinin seçimi bugün Ankara Ticaret Odası Meclis salonunda Basın İlan Kurumu'nun başarılı organizasyonuyla yapıldı.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, “Pandemi şartlarını ihlal etmeyecek şekilde seçimimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 60 yıldır basınımıza hizmet ediyoruz. Özgür ve tarafsız basının yaşaması için çalışıyoruz, bundan sonra da gazetelerimizi ayakta tutmak için çaba göstereceğiz. 81 vilayette teşkilatlanmamızı tamladık. Eğitim çalışmalarımızla birlikte özellikle Anadolu gazetelerinin gelişen teknolojiye adapte olmalarını destekliyoruz. Sadece gazeteleri değil, gazetecileri de destekleme yönünde çabalarımız sürüyor. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Seçimde Divan Başkanlığına Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Yardımcılıklarına Mevlüt Yeni, Erdoğan Erişen, üyeliklere Tahir Gülebak ve Ahmet Yenigün oy birliği ile seçildi.
Sabah saat 10.00’da genel kurulda toplam 921 delegeden, seçime katılan ve oy kullanan 483 delegenin oylarını alan Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan seçimi kazanarak, BİK Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi.
BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği görevine yeniden seçilen Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan, seçimin ardından yaptıkları konuşmada destek veren tüm delegelere teşekkür ederek kendilerine gösterilen güveni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacaklarını belirttiler. BİK delegeleri; “Pandemi döneminde bugün yapılan seçime katılarak bizlere destek veren, vekalet veren tüm gazete sahibi meslektaşlarımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meslektaşlarımızın bize olan güvenini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Her ortamda ve şartta, sektörümüzün sorunlarına sahip çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi şartlarında sağlıklı bir genel kurul yapılmasını sağlayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sayın Rıdvan Duran’a ve şahsında BİK personeline teşekkür ediyoruz” dediler.

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