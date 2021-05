Bakan Kurum: “5 yılda 1 buçuk milyon konut dönüşecek” Bursa’da Mevlana Mahallesi’nde 7. etap kentsel dönüşüm yıkım töreni gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bursa’da Mevlana Mahallesi’nde 7. etap kentsel dönüşüm yıkım töreninde konuştu. Kurum, 5 yılda 1 buçuk milyon konutun dönüşeceğini söyledi.

Bursa’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 7. etap kentsel dönüşüm projesi yıkım töreni ile start aldı. Aynı anda Mollaarap Mahallesi’nde de yıkım töreni telekonferans ile başladı. Mevlana Mahallesi'nde zemin üstüne 7 kat olarak planlanan projede 60 dönümlük alanda 2 etapta bin 244 konut inşa edilecek.

Açılış konuşmasını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdi. AK Parti iktidarı ile hayat standartlarının yükseldiğini ifade eden Yılmaz, “Gecekondu mantığı ile yapılan binaları yıkarak, yerine sosyal yaşam alanları olan nitelikli binalar inşa ediyoruz. Daha sağlıklı ve güçlü imar uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamalarla kaçak binaların da önüne geçmiş olacağız” dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da konuşmasında, “Bursa’nın kalkınması için Bursa’ya yatırımlar yapıyoruz. Bursa’ya TOKİ olarak 3 bin 500 konutun yanı sıra okullar, hastaneler, öğrenci yurtları, camiler, sağlık ocakları, millet bahçeleri ve daha birçok şey kazandırdık. Sıcaksu bölgesinde de 690 konut 92 dükkan inşa edeceğiz. Projeleri bitti, ihaleleri yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin deprem sonrası müdahalede çığır açtığını dile getirerek, “Bursa deprem kuşağında olan bir şehrimiz. Bakanımıza ilettiğimiz dört konudan bir tanesi kentsel dönüşümdü. Bu meyvelerini vermeye başladı. Bursa’da bundan sonra yıkım, temel atma ve açılış törenlerini sıkça yapacağız. Sıcaksu’da 250 dönüm, Akpınar’da 430 dönüm alanda dönüşümler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



5 yıl içinde 1 buçuk milyon konut dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili çok güzel hedeflerin olduğunu belirterek, “81 ilimizde hemen hemen birçok önemli ilçesinde bu anlamda yapılması gerekenleri bir bir hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle her yıl 300 bin 5 yıl içinde 1 buçuk milyon konutu dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda birçok ilde vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş birçok konu üzerinde çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz. 1 buçuk milyon konut tamamlandı. Sosyal konutlarla birlikte 2 buçuk milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Türkiye genelinde yatırım değeri 90 milyon TL olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunda çalışmaları kararlı şekilde yürütülmektedir” dedi.

Bursa’ya son 19 yılda yaklaşık 55 milyar TL yatırım yapıldığının altını çizen Kurum, “Bu yatırımları içinde vatandaşımızı ilgilendiren konular vardı. TOKİ’de 7 milyar yatırım değeri olan 22 bin sosyal konut projesini tamamladık. Yatırım değeri 785 milyon lira olan 2 bin 136 adet sosyal konut projemiz de devam etmektedir. Toplam alanı 680 bin metrekare olan 7 millet bahçesi hızla tamamlanırken, diğer taraftan İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyar 300 milyon tutarında 194 alt yapı projesini tamamladık ve hayata geçirdik. 1 buçuk milyarlık 9 tane alt yapı projesi de belediyelerimizle birlikte süratle devam etmektedir” diye konuştu.

“Şehrimizin 3 ayrı noktasında; Çarşıbaşı Meydan Projesi’nden, Çekirge Teras Projesi’ne, yeni spor kompleksinden Sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemizin müjdesini vermiştik. Bursa’da; ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, UNESCO dünya tarihi miras listesindeki Hanlar Bölgesinde başlattık” diyerek sözlerini sürdüren Kurum, "Tophane’den başlayarak; Ulu Cami’yi, Kozahan’ı, Pirinç Han’ı içine alarak Kayhan Çarşısı'na kadar; 252 tarihi yapının yer aldığı bölgede çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.



“12 bin 400 metrekarelik proje ile Ulucami çevresi güzelleşecek”

İlk etapta; Çarşıbaşı Meydanı’nda yer alan miadını doldurmuş 40 binanın yıkım çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Şu anda bir bölümünü vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıktık. Ulu Cami’nin çevresini daha da güzelleştirecek, 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa’mıza kazandırıyoruz. Mevlana Mahallesi'nde TOKİ eliyle 60 dönüm alan üzerinde iki etap halinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm ve altyapı projemizde yeni bir aşamayı şimdi başlatıyoruz. Rezerv alan olarak belirlediğimiz 7. etapta 900 konutu yıkıyoruz. İnşallah 7. etapta 650, yıkımını yakında yapacağımız 8. etapta 600 olmak üzere toplamda bin 250 yeni konut inşa edeceğiz. Etabın ihalesini üç gün sonra yani 24 Mayıs’ta yapacağız ve inşa çalışmalarına süratle başlayacağız. Ben projemizin Bursalı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



Mollaarap’ta 4 hektar risk alanı ilan edildi

“2018 yılında toprak kayması riski nedeniyle Mollaarap Mahallemizde yaklaşık 4 hektar alanı riskli alan olarak ilan etmiştik. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için bölgeyi tamamen boşalttık. Hızlıca kamulaştırma çalışmalarını başlattık. Bugüne kadar alanın üçte ikilik kısmında vatandaşlarımızın gönül rızasını alarak kamulaştırma çalışmasını tamamladık. Bugün de hamdolsun binaların yıkım işlemlerini başlatıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Kurum, “Mollaarap Mahallesi'ndeki riskli alan planlamasını yeşil alan olarak belirledik. Yine bu riskli alanımızdaki vatandaşlarımız için yine Yıldırım’da Çınarönü rezerv alanında 200250 konut yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu projemizi de tamamladığımızda; Mollaarap Mahallesi ve çevresinde bulunan Hünkâr Köşkü, Hüsameddin Tekke Camii ve Türbesi, Osman Fevzi Efendi İpek Fabrika Binaları, Fevziye Parkı, Seyitler Mescidi ve Türbesi, 2 adet tescilli İpek Fabrikası, Tohum Mektebi ve Balaban Kalesi gibi tarihi değerlerimizi de korumuş ve geleceğe taşımız olacağız. Bu projemiz de Bursa’mız için hayırlı olsun” dedi.



Sıcaksu ve Akpınar’da dönüşüm başlıyor

Bursa’nın büyümesi, gelişmesi, hem bölgenin ve hem de ülkenin kalkınmasında çok kritik bir role sahip olduğunu işaret eden Kurum, “Biz şuna inanıyoruz. Bursa güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Burada amacımız şehrimizin en küçük mahallelerinden başlayarak imar, inşa ve ihya sürecini tamamlamaktır. Ben tam da bu noktada, geçtiğimiz ağustos ayında sizlere verdiğimiz iki sözümüzü hatırlatmak isterim. Bugün aldığımız kararla; Akpınar’da dönüşüme başlıyoruz. 2 bin 200 hak sahibi vatandaşımızın olduğu alanda, zemin +5’i geçmeyecek şekilde yeni konutlarımızı yapacağız. Hatırlayacaksınız, son ziyaretimizde; Sıcaksu semtinde, 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından, alanda termal turizminin canlandırılmasına yönelik çalışmaları başlatmıştık. Kamulaştırma çalışmalarıyla; 190 bin metrekare alanda mülkiyet sorunlarını tamamen çözdük. 13 Ağustos’ta ihalesini yapıyoruz. Bu sürecin ardından hızlıca, içerisinde 700 rezerv konut, 125 ticari alanın olduğu projemizin inşasına başlayacak, Bursa’mızın termal turizmine katkı sunacak, yeni bir cazibe merkezi oluşturacağız. Allah’ın izniyle; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tüm belediyelerimizle birlikte; Bursa’yı tarihiyle, yeşiliyle gün yüzüne çıkaracak ve geleceğe taşıyacağız. Ben tüm projelerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Projelerde görev alacak, mimarlarımıza, mühendislerimize ve işçi kardeşlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yıkım başladı.

