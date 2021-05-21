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Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (2)

DHA

Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik (2)


'KANGREN OLAN PROBLEMLERİ ÇÖZME GAYRETİNDEYİZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana 7'nci Etap Kentsel Dönüşüm Yıkım Töreni'ne katıldı. Boşaltılan binaların yıkımını başlatan Bakan Kurum yaptığı konuşmada, halka daha iyi hizmet sunacak tüm yatırımları yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projelerini çok önemsediklerini vurgulayarak, "81 ilimizde birçok önemli ilçede bu anlamda yapılması gereken projeleri, hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş ne problemi varsa çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz. 1,5 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık ve şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar TL olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu da kararlı şekilde yürütülmektedir" dedi.
BURSA´YA 19 YILDA YAKLAŞIK 55 MİLYAR TL YATIRIM
Bursa'ya, son 19 yılda yaklaşık 55 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirten Bakan Kurum, kentte yapılacak çalışmalara da değindi. Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Bursa'da ülkemizin en önemli kentsel projelerini yapacağımızın sözünü Bursalı kardeşlerimizle paylaşmıştık. Bunlardan en önemlisi UNESCO tarihi miras listesindeki Hanlar Bölgesi'ydi. Tophane'den başlayarak Ulu Cami'yi, Koza Han'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarşısı'na kadar 252 tarihi yapının yer aldığı bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah Ulu Camimizin çevresini çok daha güzelleştirecek 12 bin 400 metrekarelik yeni meydanı Bursa´mıza kazandırıyoruz. Kararlıyız. Belki Bursa'nın, Bursalı vatandaşlarımızın, ülkemizin bu noktada en önemli gördüğümüz kentsel dönüşüm yenileme projelerinden bir tanesi. İnşallah, 2023 yılına kadar bu meydanı tamamlayıp Bursalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bunun sözünü de tüm Bursa halkına vermek istiyoruz. Bunun dışında Mevlana Mahallesi, bugün Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 1 milyon sosyal konutu bitirdik, vatandaşlarımıza teslimlerini yapıyoruz yine hem Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, hem TOKİ Başkanlığımız, hem Yıldırım Belediyemiz ile yürüttüğümüz içinde bulunduğumuz 60 dönüm alanda 2 etap halinde kentsel dönüşüm ve alt yapı projelerimizle yeni bir aşamayı başlatıyoruz. Rezerv alan olarak belirlediğimiz 7'nci etapta 900 konutu yıkıyoruz. 3 bin 600 vatandaşımızı ilgilendiren 900 konutu yıkımını gerçekleştiriyor ve 7'nci etapta 650, yakında yapacağımız 8'inci etap ile toplamda 1252 yeni konutun inşasını yapıyoruz. 24 Mayıs´ta inşallah ihale sürecine başlıyoruz"
Mollaarap Mahallesi'nde 2018'de meydana gelen toprak kaymasını hatırlatan Bakan Kurum, "Yaklaşık 4 hektarlık alanı riskli alan ilan etmiştik. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için bu alanı tamamen boşalttık ve tamamen regülasyon ve yeşil alan düzenlemesi olarak yapıyor ve Bursa´mıza kazandırıyoruz. 3 milyon hedefimizi bir bir yakalıyoruz. Şehrin merkezinde olacak, yürüme mesafesinde, her insanımızın ulaşacağı alanlar olacak bu alanların da 3'te 2'lik kısmında vatandaşlarımızın gönül rızasını alarak kamulaştırma çalışmalarını tamamladık. Hamdolsun bugün de yıkım işlemlerini burayla eş zamanlı başlatıyoruz. Bunun dışında da Bursa´mız için çok önemli olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşüm projelerimiz var. Bunları Bursa´mızın gelişmesi için yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.
'KENTİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ GERÇEKLEŞECEK'
Bakan Kurum, kentin en küçük mahallesinden başlayarak, imar, inşa ve ihya sürecini tamamlamayı amaçladıklarını belirterek, "Akpınar Mahallemizde, 2 bin 200 hak sahibi vatandaşımızın olduğu alanda dönüşüm projesi yapacağımızı ifade etmiştik, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. İnşallah burada 2 bin 200 konutun olduğu alanda da Bursa´nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini gerçekleştireceğiz. Zemin artı 5 katı geçmeyen, mahalle kültürünün yaşatılacağı konutları da yapıyor olacağız. Diğer önemli projemiz; sıcak su. Semtimizde olan 135 deri fabrikasının şehrin dışına taşınmasının ardından alanda hem termal turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik, bu süreçte de kamulaştırma çalışmalarıyla 190 bin metrekare mülkiyet sorununu tamamen çözdük ve 13 Ağustos'ta da bu alanda ihalemizi gerçekleştiriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN
2021-05-21 15:20:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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