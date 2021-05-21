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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökdere Millet Bahçesi'nin ilk fidanı Bakan Kurum'dan

İHA

Gökdere Millet Bahçesi'nin ilk fidanı Bakan Kurum'dan

Gökdere Millet Bahçesi için ilk fidan dikimini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.
Gökdere’nin her iki yakasını kaplayan yaklaşık 250 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin sadece 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatılar, kalan alanda ise piknik ve eğlence alanları bulunacak. TOKİ tarafından inşa edilecek olan Gökdere Millet Bahçesi’nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu yolunun ve 4 bin metre gezinti yolunun olacağı projede, 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, "Bursa yeşil ile özdeşleşmiştir. Bakanlığın önemli çalışmalarıyla bizler de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gökdere Millet Bahçesi de uzun yollar dillendirilen bir konuydu. Sit alanıydı farklı sıkıntılar vardı. Uzun verilen uğraşlar sonucu şu an temel aşamasına geldik. Mahalle halkı bize burada millet bahçesi olacağına inanmadığına dair söylemlerde bulunuyordu. 250 bin metrekare alan bisiklet parkı kamelya koşu alanları millet kıraathanesi gibi birçok aktivite alanı olacaktır. Osmangazi ile Yıldırım ilçesini birbirine birleştirecektir. Bölgeye de değer katacaktır. Bittiğinde bölgenin nasıl değiştirildiğini hep birlikte göreceğiz. Biz bugün 1.5 milyon metrekare yeşil alan dedik. Bakanımız bu hedefi 3 milyona çıkardı. İnşallah hep birlikte bu hedefe varacağız" dedi.
Bursa'nın geleceği için bu ekiple birlikte çalıştıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Bursa'ya heyecan katacak projelere imza attık. Gökdere Millet Bahçesinin ilk fidanlarını da toprakla buluşturuyoruz. Bu büyük projelerde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa'nın geleceği için gece gündüz demeden hizmet etmek için çalışıyoruz. Bütün millet bahçelerimiz depremde geçici toplanma alanı olarak inşa edilmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzbinlerce eserle açtığı Millet Şehirciliği yoluna; her gün bir taş daha ekleyerek, her gün yeni yüzlerce proje ekleyerek heyecanla devam ediyoruz. 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yaparak, şehirlerimize ve insanımıza yeni nefes alanları kazandırıyoruz. Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 millet bahçesi projesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizle buluşturduk. 264 millet bahçemizin yapımına da hızla devam ediyoruz. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul’umuzda yaklaşık 6 milyon, Başkentimiz Ankara’da toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Kararlıyız, azimliyiz, çalışıyoruz. Allah’ın izniyle 2023 yılına kadar her ilimize en az bir millet bahçesi kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Çocuk Oyun Köyü yapılıyor
“Üzülerek söylüyorum ki; bundan 25 yıl öncesine kadar, şehirlerimizin en güzel alanlarını, belediyelerin sosyal tesislerini ne yazık ki milletimize kapatmışlardı. Bugün hamdolsun, ürettiğimiz yüzlerce şehir parkımızla, bahçelerimizle, binlerce sosyal ve kültürel tesislerimizle; hem şehirlerimizi güzelleştirdik, hem de bu güzellikleri milletimizle buluşturduk, onların istifadesine sunduk” diyen Bakan Kurum, “84 milyon insanımızı mutlu eden bu güzel millet bahçelerimizin sayısını her geçen gün daha da arttıracağız. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ımıza kulak verelim. Ne diyor büyük üstad; 'Bursa ve cami, Bursa ve avlular, Bursa ve şadırvanlar, Bursa ve su, Bursa ve yeşil...' İşte Tanpınar’ın Bursa özeti bu. Bursa’mız hakikaten; sularıyla, tarım alanlarıyla, ormanlarıyla, geniş parklarıyla yemyeşil bir ilimiz. Şimdi hedef; millet bahçelerimizi teker teker yaparak Bursa’mızın yeşiline, yeşil katmak. Biz şuna inanıyoruz. Tabiat, insanla birleşince, insanla kucaklaşınca güzeldir. Bursa gibi şehirler; doğal çevreleriyle hayatta kalabilirler. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, medeniyetimizin kadim genlerine yaraşır bir hedefi var. Bursa için 1 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan sözü var. Bugün biz de belediyemizin yanında durarak, 4’ü Osmangazi’mizde, diğerleri ise, Mustafakemalpaşa’da, Harmancık’ta, Nilüfer’de olmak üzere toplam 7 millet bahçesi yapıyoruz, yenilerinin de projelerini üretiyoruz. Eski Bursa stadının yerine inşa ettiğimiz 61 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizin açılışını geçtiğimiz yıl yaptık. Yüzbinlerce Bursalı kardeşimiz yürüme mesafesindeki bu güzel yaşam alanından istifade etti, ediyor. Yaklaşık 258 bin metrekare büyüklüğündeki Gökdere Millet Bahçemizdeyiz. Millet bahçemiz içerisinde çocuklarımızın neşeyle gülüp oynayacağı; salıncakların, kaydırakların, oyuncak atların, macera parkurlarının olduğu son derece modern bir Çocuk Oyun Köyü yapıyoruz” dedi.
Türkiye’de 3 milyon engellinin olduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şöyle noktaladı:
“Tabi ülkemizde 3 milyon engelli yavrumuz var. Onları da unutmuyoruz. Parkımızda; bu yavrularımızın engellerini kaldırıyor, rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncaklar koyuyoruz. Yine şehir içi ulaşımla bütünleşmiş bisiklet yolları, bisiklet parkurları, park istasyonları yapıyoruz. Atalarımızın bostan ve gülistan dediği; koku, renk, su bahçeleri yapıyoruz. Sokak hayvanlarımızı, sevimli dostlarımızı unutur muyuz? Onlar için bakım alanları ve barınaklar, kuş evleri yapıyoruz. Bahçelerimizin uygun yerlerine su ve mama kapları koyuyoruz. Gençlerimiz için spor alanları yapıyoruz. Cami, sinema, tiyatro, konser alanı, piknik alanı, çay bahçesi, otopark alanları yapıyoruz. Vatandaşımızın okuyacağı, araştıracağı ve dinleneceği, 7/24 açık millet kıraathanemizi de yine bu alana inşa ediyoruz. Millet bahçemizi, inşallah 56 milyon lira yatırım bedeliyle 300 gün içerisinde tamamlayacağız. Bunun da sözünü buradan veriyoruz. Ben, Gökdere Millet Bahçemiz, yaşlılarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız ve özellikle de engelli kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun diyor, projede görev alacak herkese başarılar diliyorum.”
Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri millet bahçesine ilk fidan dikimini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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