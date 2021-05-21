Takla attıkları araçlarına otomobil çarptı; Eylül ve babası ile sürücü yaralı



Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- BURSA´da, takla attıktan sonra otomobilin çarptığı araçtaki sürücü Mustafa Türkyılmaz (38) ile kızı Eylül (7), yaralandı. Baba ile kızı, hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan diğer sürücü Cengiz Fidanlı'ya (51) da kaza yerinde müdahale edildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, OrhangaziBursa yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Orhangazi'den kent merkezine giden Mustafa Türkyılmaz yönetimindeki 16 VS 250 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada aynı yöndeki Cengiz Fidanlı ise kullandığı 16 JJ 742 plakalı otomobille araca çarptı. Kazada sürücüler ile Türkyılmaz´ın kızı Eylül Türkyılmaz yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Türkyılmaz ile kızı Eylül'ü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Cengiz Fidanlı'nın tedavisi ise kaza yerinde yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-05-21 16:14:37



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