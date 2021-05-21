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Mudanya Belediye Meclisi’nden Çin ve İsrail’e tepki

İHA

Mudanya Belediye Meclisi’nden Çin ve İsrail’e tepki

Mudanya Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısında Çin’in Uygur Türkleri ve İsrail’in Filistin’deki Müslümanlar üzerindeki saldırılarına ortak tepki gösterildi.
Mudanya Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde koronavirüs önlemleri çerçevesinde maskeli ve sosyal mesafeli olarak gerçekleştirildi. Meclis toplantısında CHP ve İYİ Partili isimlerden oluşan Millet İttifakı’nın meclis üyelerinin imzasıyla Çin’in Uygur Türkleri ve İsrail’in Filistin’deki Müslümanlar üzerindeki saldırılarına karşı ortak metin okundu. Okunan metne AK Parti ve MHP’li üyeler de destek verdi.
Açıklamada, “ABD, İngiltere, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Birleşmiş üyesi 39 ülke, Uygurlar ile birlikte diğer Türk ve Müslüman halkların gördükleri zulme karşı Çin’e tepki gösterip çeşitli yaptırımlar uygularken, Türkiye’nin de bu uluslararası girişimlere destek vermesi ve hatta öncülük etmesi beklenmektedir. Soydaşlarımız, bu sorunun Birleşmiş Milletler'in gündemine taşınmasını beklemektedirler. Mudanya Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, Çin’in soydaşlarımıza karşı yaptığı mezâlimin karşısında durmaya, bu vahşi politika son buluncaya kadar Uygur Türklerinin ve diğer soydaşlarımızın mücadelesine destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşama hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Mudanya Belediyesi Millet İttifakı meclis üyeleri olarak, Çin’in soydaşlarımıza karşı yaptığı mezalimin karşısında durmaya, kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz” denildi.

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